Конфликт элит и скудный бюджет: спикер Госдумы рассказал о работе волгоградского губернатора









Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, который сегодня посетил Волгоград с рабочим визитом, не жалел комплиментов в адрес губернатора Андрея Бочарова и внешнего вида города-героя. Как сообщает ИА "Высота 102", спикер российского парламента на встрече с представителями общественных организаций, которая прошла в музее "Россия-моя история", не единожды делал акцент на том, что Волгоград преображается на глазах, и во многом - это заслуга нынешнего губернатора Андрея Бочарова. На встрече обсуждался широкий пласт тем, начиная от проблем в здравоохранении и ЖКХ, заканчивая благоустройством малых городов и культурной жизни. Говорили о развитии НКО, привлечении таких организаций к работе в социальной сфере и медицине, акцент на которые делал президент РФ в своем недавнем Послании Федеральному Собранию. Достаточно много внимания Вячеслав Володин уделил тому, что предстоит сделать в ближайшее время. По его словам, в текущем году и в последующих продолжится работа по благоустройству дворов и территорий, будут возрождаться ФАПы на селе, продолжится ремонт дорог, в том числе и в Волгограде. Те преобразования, которые уже охватили город, спикер российского парламента назвал впечатляющими. В качестве примера он привел отремонтированные дороги, шикарную реконструкцию больницы №25, новый стадион и преображающуюся вокруг него территорию, изменения в пойме реки Царица, где, по словам Володина, появилось "новое пространство" для прогулок и отдыха. В то же время он отметил, что сделать все это губернатору удалось в условиях конфликта элит и при дотационном бюджете. Подробнее - в видеоматериале.