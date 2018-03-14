В Волгоградской области 18 марта два избирательных участка начнут работу раньше остальных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, в 6.00 распахнет свои двери УИК, расположенный на жд-вокзале «Волгоград-1», а в 7.00 - пункт для голосования на территории предприятия «Сады Придонья» в Городищенском районе. С заявлениями о переносе времени начала выборов президента РФ в областной избирком обратились представители агропромышленного холдинга и пассажирского узла, которые выразили озабоченность вопросом участия своих сотрудников в голосовании.

Как пояснил секретарь избирательной комиссии Волгоградской области Анатолий Ярылкин, в соответствии с законодательством, если рабочее время отдельных предприятий с непрерывным циклом работы совпадает со временем голосования, то по решению облизбиркома начало голосования может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа. Закроются оба особенных участка одновременно с остальными 1,5 тысячами УИКов, расположенных в области, - в 20.00 по Москве.