Волонтеры вышли на поиски тела убитого матерью ребенка на свалку под Волгоградом





Добровольцы присоединились к поискам тела девятимесячного ребенка, убитого своей матерью в центре Волгограда, об этом с места событий передает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня утром около полутора десятков человек выехали на мусорный полигон в Светлоярском районе. Туда, как выяснили следователи, вывезли отходы из баков, в которые 26-летняя фроловчанка выкинула тело малыша. С утра на свалку прибыли около более двадцати добровольцев, остальные собираются подъехать в течение дня. Отметим, что с самого утра территорию полигона обследуют сотрудники правоохранительных органов.





Поиски идут на участке мусорного террикона размерами 15 на 50 метров. Когда 9 марта на полигоне стало известно о случившейся трагедии, машины с отходами стали разгружать в другом месте. Правда, за это время туда успели выгрузить около 12 тысяч кубических метров. Тело ребенка может быть погребено под полутораметровым слоем мусора.

Напомним, по данным следствия, 1 марта женщина вместе с сыном ушла из общежития во Фролово. Приехав в Волгоград, она сняла квартиру в Центральном районе в доме №12 по улице Ткачева. А через два дня задушила сына, упаковала тело в пакет и выбросила его вместе с мусором. Позже, на допросе, она рассказала, что пошла на преступление, потому как не хотела воспитывать второго ребенка. К тому же родители упрекали ее в том, что у нее нет постоянной работы.



