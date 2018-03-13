







Потерей части зуба и аппетита завершился для супружеской пары из Волжского семейный обед, приготовленный из продуктов, приобретенных в местном гипермаркете. Как сообщил ИА "Высота 102" глава семейства, 9 марта он вместе с супругой приобрел в гипермаркете "Магнит", расположенном на улице им. Логинова, 2"Б", купаты куриные (СП ГМ). Продукт был приготовлен в этот же день и подан к столу. Однако в процессе употребления купатов супругов ожидал неприятный "сюрприз": в куриных колбасках оказались посторонние металлические предметы, о происхождении которых можно только догадываться.













Судя по информации на этикетке, полуфабрикат был произведен и упакован в этом же гипермаркете на улице им. Логинова, куда семейная пара и предъявила претензию в письменной форме. Супруги просят вернуть им деньги за некачественный товар и возместить главе семейства затраты на восстановление поврежденного зуба. Информагентство будет следить за ситуацией.











