На Гремячинском ГОКе внедряют наилучшие доступные технологии









Соглашение о сотрудничестве между Росприроднадзором, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «ЕвроХим» было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕвроХим», участники соглашения договорились разработать и реализовать на «Новомосковском Азоте» пилотный проект по оснащению действующих производств, а также подготовить предложения по разработке проектов нормативных требований, предусмотренных ФЗ «Об охране окружающей среды». Реализация пилотного проекта в Новомосковске запланирована в период с марта 2018 по февраль 2019 года.

«Наша компания является одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий в сфере экологии и охраны окружающей среды. На всех предприятиях «ЕвроХима» уделяется первоочередное внимание природоохранной деятельности, и реализация совместного пилотного проекта в Новомосковске станет еще одним серьезным шагом в повышении уровня экологической безопасности наших производственных объектов», - сказал председатель совета директоров «МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев.

В феврале 2018 года на «ЕвроХим-ВолгаКалии» введена в эксплуатацию I очередь объекта размещения крупнотоннажных отходов – объект «Породный отвал» предназначен для складирования породы от проходки шахтных стволов и выработок околоствольного двора, а также отходов галита при проходке подземных горных выработок.

При строительстве породного отвала применены технические решения, отнесенные к наилучшим доступным технологиям, которые обеспечат надежную гидроизоляцию оснований штабелей складируемых отходов.

Общая площадь площадки породного отвала – 22,3 га. На этой территории будет размещено 600 тыс. м3 солесодержащей породы и соли. В дальнейшем отходы обогащения калийных солей будут перемещены в выработанные пространства рудника, что позволит значительно сократить складирование отходов на земной поверхности.

В настоящее время породный отвал поставлен на учет в Управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, подготовлены и направлены материалы для внесения объекта в Государственный реестр объектов размещения отходов.



