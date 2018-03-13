"Отелло" из Волгограда отправится в колонию на 13 лет

К 13 годам и 5 дням колонии строгого режима приговорил суд Станислава Кобелькова, признанного виновным в убийстве своей девушки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, несколько минут назад областной суд оставил без изменения приговор суда Советского района.

Предметом разбирательств стали события 30 августа минувшего года, когда Кобельков прочел в телефоне переписку своей 19-летней подруги с другим молодым человеком. Воспылав ревностью, он избил девушку и нанес ей несколько ударов ножом в живот и лицо. Затем куском провода, отрезанным от удлинителя, задушил свою жертву. После убийства мужчина позвонил своему другу, рассказал о случившемся и попросил вызвать полицию. Уголовное дело расследовали сотрудники СО по Советскому району СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину Кобельков признал, но обжаловал приговор, сочтя его слишком суровым.

Отметим, что в июле 2015 года, Кобельков привлекался к уголовной ответственности за связь с этой же девушкой - тогда ей еще не было и 16 лет.















