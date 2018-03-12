Сегодня в управлении ФСИН России по Волгоградской области состоялось торжественное собрание, посвященное 139-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, с профессиональным праздником ветеранов, сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы поздравили начальник управления генерал-лейтенант внутренней службы Павел Радченко, председатель Совета ветеранов УФСИН, представители законодательной и исполнительной власти региона.

За образцовое выполнение служебного долга более 20 сотрудников поощрены ведомственными наградами, а также благодарственными письмами от Волгоградской городской думы. Серебряной медалью «За вклад в развитие УИС России» награжден полковник внутренней службы в отставке Федоренко Василий Авсентьевич. Благодарностью директора ФСИН отмечен полковник внутренней службы в отставке Филягин Иван Иванович.