|Общество
|12.03.2018 04:48
Дворникам Волгоградской гордумы грозит прибавка к зарплате
Уборщики служебных помещений и дворники, работающие в Волгоградской гордуме, получат прибавку к зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения гордумы, теперь базовый оклад работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, будет составлять не 2470, а 3376 рублей. Ранее, напомним, депутаты гордумы проиндексировали зарплату работников муниципальных учреждений с 1 января 2018 года в 1,04 раза. Впрочем, это повышение не коснулось категорий бюджетников, попадающих под действие указов президента от 7 мая 2012 года.
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Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались...
Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Общество
|12.03.2018 09:54
Неисправная проводка стала причиной пожара в доме Елены Самошиной, известной волгоградской активистки, руководителя предвыборного штаба Ксении Собчак. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в посёлке Ерзовка на улице Степная поступил на пульт диспетчера около девяти утра. На кирпичном частном доме, площадью в 100 квадратных метров загорелась а затем и обрушилась кровля. Расчеты пожарно-спасательной №65 части полностью потушили пламя в 12:10. От огня никто не пострадал. По мнению специалистов ведомства, возгорание произошло, скорее всего, из-за короткого замыкания электропроводки. Напомним, Елена Самошина известна в Волгограде как организатор голодовок многодетных матерей, которые происходили в городе несколько лет...
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|Происшествия
|12.03.2018 09:42
Наезд автобуса маршрута № 2 на пешехода произошел сегодня около 9 утра на улице Порт-Саида у музея искусств, сообщает ИА «Высота 102». В экстренных службах региона уточнили, что пострадала женщина 47 лет. Она доставлена в больницу. Напомним, сегодня это уже не первое происшествие в общественном транспорте. Так, утром в троллейбусе №9 пожилой мужчина сломал бедро.
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|Расследования
|12.03.2018 09:39 (Обновлено: 12.03.2018 09:46)
Женщину, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка, на время следствия взяли под стражу. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева, такое решение накануне принял суд. По данным следствия, 1 марта 26-летняя женщина вместе с ребенком ушла из общежития во Фролово. Она приехала в Волгоград и сняла посуточно квартиру в Центральном районе по адресу улица Ткачева 12. 3 марта она задушила дитя. Убедившись, что ребенок умер, мать завернула его тело в детское одеяло. Затем в близлежащем магазине купила продукты и полиэтиленовые мусорные пакеты объемом 160 литров. Вернувшись в квартиру, женщина упаковала тело...
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|Общество
|12.03.2018 08:53
Урюпинский городской суд Волгоградской области приостановил эксплуатацию оборудования для приготовления кур гриль и мясных продуктов в магазине «Мясное изобилие», расположенном в одном из жилых домов по проспекту Ленина в столице российской провинции. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, причиной этого стало нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, имеющаяся в магазине индивидуального предпринимателя Бородулина вытяжная механическая вентиляция была смонтирована с нарушением требований. В частности, шахта вентиляции заканчивается на уровне 2-го этажа жилого дома, в то время как должна выступать над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м. В соответствие с действующим законодательством деятельность...
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|Происшествия
|12.03.2018 08:45
Сегодня в салоне троллейбуса №9 пожилой мужчина получил травму. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось примерно в семь утра в Краснооктябрьском районе на остановке «ул. Ватутина». Личность мужчины, примерно лет 65-и, устанавливается. Пенсионер получил перелом бедро, он доставлен в одну из городских больниц. Обстоятельства происшествия уточняются.
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|Финграмотность
|12.03.2018 08:00
Рынок ценных бумаг считается одним из развивающихся в России. Однако, по сообщениям ПАО Московская Биржа, количество физических лиц, зарегистрированных на фондовом рынке по итогам 2016 года, достигло 1,4 млн человек. И это достаточно низкий показатель – 1% от общей численности населения, или 1,9% от численности экономически активного населения. Вся страна владела… Те из наших сограждан, кто считает, что никогда не имел опыта работы с ценными бумагами, ошибаются. На заре 90-ых всем гражданам РФ выдали ваучер. Или так называемый приватизационный чек. С его помощью мы должны были поучаствовать в приватизации государственных предприятий. Официальная статистика говорит о том, что для...
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|Общество
|12.03.2018 07:35
Волгоградская областная организация «Союза архитекторов России» обратилась в гордуму с просьбой увековечить память почетного гражданина города-героя Волгограда, заслуженного архитектора РСФСР Федора Максимовича Лысова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, поступившие в думу, планируется установить мемориальную доску на фасаде дома по проспекту Ленина,29, где жил знаменитый архитектор. Федору Максимовичу Лысову исполнилось бы уже сто лет, он был среди тех, кто возрождал разрушенный Сталинград после войны. На его архитекторском счету – восстановленные жилые дома на проспекте Ленина, на улице Советской, в Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Он трудился над созданием мемориального комплекса Мамаев курган, также он является автором проекта одного...
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|Выборы
|11.03.2018 16:01
На избирательных участках в 10 крупных городах Волгоградской области в день выборов президента России, 18 марта, пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые должны быть благоустроены в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в результате общественных обсуждений ранее были отобраны 20 дизайн-проектов. Все они прошли общественную экспертизу, проведена их оценка на соответствие критериям программы. Право выбора общественных территорий предоставляется и гражданам, которые посетят избирательные участки. Отмечается, что высказать свое мнение о том, что именно должно быть благоустроено в родном городе, каждый, кому исполнилось 14 лет, сможет...
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|Общество
|11.03.2018 14:21
Право посещения пациентов реанимации и палат интенсивной терапии их родственниками могут прописать в федеральном законе. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградская облдума намерена поддержать введение дополнительной нормы в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Инициатором рассмотрения в регпарламенте данного вопроса выступила председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова. Сами поправки в федеральный закон рассматриваются в Государственной думе. В настоящее время допуск родных и близких пациентов реанимации или палат интенсивной терапии, хотя и прописан в законе, но не является обязанностью медиков. «Допуск к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе,...
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|Расследования
|11.03.2018 11:25
На пять суток арестовали водителя, который сбил световую опору в станице Клетская, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Клетского районного суда. Установлено, что нарушитель управлял автомобилем «Лада 2131», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, повредив ее. С места происшествия водитель скрылся, побоявшись ответственности. Свою вину мужчина не отрицал. Согласно сведениям районного отдела ГИБДД, нарушитель не имеет прав на управление транспортным средством. Суд принял решение арестовать его за оставление места ДТП.
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|Общество
|11.03.2018 10:33
Региональный центр управления пассажирскими перевозками, который создается в Волгограде на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, возглавит председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Васильев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, помогать Васильеву в этом непростом деле будет его заместитель Игорь Кузюткин. Помимо главных дорожников региона в состав центра вошли и.о гендиректора «Волгоградтранспригород» Алексей Антонов, инспектор военной автомобильной инспекции Управления Росгвардии по Волгоградской области Арсен Аптуков, замгендиректора аэропорта Волгограда Владимир Деккер и другие. Центр создается в целях обеспечения централизованного управления пассажирскими перевозками в период ЧМ-2018. Главной задачей руководителей центра станет координация всех служб...
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|Происшествия
|11.03.2018 10:00
Девушка пострадала в аварии в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло на проспекте Университетский напротив дома №38 около 22:20. Нетрезвая 28-летняя автоледи за рулем “Hyundai” не справилась с управлением машиной и врезалась в опору ЛЭП. При столкновении получила травмы ее 18-летняя пассажирка. Пострадавшая доставлена в медучреждение.
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|Экономика
|11.03.2018 08:39
ООО «Волгоградский автобусный парк» и АО «Волгоградтранспригород», которое занимается пригородными железнодорожными перевозками, включены в реестр получателей субсидий транспортным организациям в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, субсидии предоставят на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам, лицам, включенным в списки FIFA, в период проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город-герой Волгоград по маршрутам спортивных соревнований железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении. О размере субсидий не сообщается. Между...
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|Расследования
|11.03.2018 07:32
Компания, которая получила от администрации Волгограда все необходимые разрешения и свидетельство на осуществление регулярных перевозок, проиграла суд чиновникам мэрии, которые признали, что незаконно наделили перевозчика полномочиями для работы на двух маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, весной прошлого года согласно новой транспортной схеме, утвержденной комитетом транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда, была прекращена работа двух маршрутов в Красноармейском районе города - №29с «ТРЦ «Акварель» - ул. композитора Танеева» и №5а «Красноармейский мясокомбинат – магазин «Радеж». Однако в этом же месяце право на обслуживание данных маршрутов было передано...
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|Общество
|11.03.2018 05:41
Администрация Волгограда объявила о подготовке торгов в форме конкурса на заключение договоров на размещение лотков по продаже безалкогольных напитков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в Тракторозаводском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда с начала апреля откроется 118 точек по продаже минералки и лимонада, еще на трех лотках будут продавать мороженое. Сезонная торговля продлится до конца сентября. Конкурс на заключение договоров пройдет 6 апреля с начальной ценой договоров от 2,4 до 3,1 тысячи рублей за лоток.
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12 марта 09:42
12 марта 09:39
12 марта 08:45
12 марта 08:00
12 марта 04:48
Дворникам Волгоградской гордумы грозит прибавка к зарплате
11 марта 16:01
11 марта 10:33
11 марта 07:32
11 марта 05:41
10 марта 21:09
Общество
12 марта 04:48
Дворникам Волгоградской гордумы грозит прибавка к зарплате
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11 марта 05:41
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