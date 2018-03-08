Суд в Волгограде запретил застройщику собирать деньги с дольщиков

На три месяца приостановлена деятельность ООО "Домостроитель", связанная с привлечением средств дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома по улице Базисная, 18 в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Инспекция гостройнадзора Волгоградской области, которая обратилась с иском в суд, требовала приостановить на полгода сбор денег с дольщиков. "Домостроитель" посчитал эти требования чрезмерными, пояснив, что не привлекает средства дольщиков с 2014 года. На суде установлено, что застройщик с начала строительства заключил 18 договоров с дольщиками на общую сумму 52,322 млн рублей. Срок окончания стройки в документах - третий квартал 2015 года. Примечательно, что дом еще не построен, но дополнительных договоров, где были бы указаны новые сроки окончания строительства, застройщик с дольщиками не заключал. В июле 2014 года в инспекцию поступила информация о приостановке строительства дома из-за отсутствия финансирования. В мае 2016 года в ходе плановой проверки объекта было установлено, что котлован под фундамент зарос травой, охрана и рабочие на стройке отсутствуют. На данный момент строительство дома также не ведется, что подтверждается отчетностью застройщика за 1 и 2 кварталы 2017 года. Суд пояснил, что своим решением он не ограничивает застройщика в праве привлечения средств для строительства объекта иным легальным способом. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



