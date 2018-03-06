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Общество
 07.03.2018 12:06

Федеральные дорожники ждут ледяной дождь в Волгоградской области

На трассах Волгоградской области прогнозируется ухудшение дорожной ситуации из-за ледяного дождя, который ожидается в регионе в ближайшие праздничные дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор "Азов", непогода в настоящее время бушует в Ростовской области, а в ближайшее время циклон дойдет и до волгоградского региона. По прогнозам Гидрометцентра, уже 8 марта на большей части территории Волгоградской области прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, снега с дождем, в отдельных районах сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега, туман и гололед. В Волгоградской области сейчас дежурит 11 единиц техники. Ситуация на дорогах отслеживается с помощью пунктов метео- и видеоконтроля, расположенных вдоль трасс. В случае необходимости ФКУ Упрдор "Азов" готов мобилизовать более 140 единиц техники (106 - в Ростовской области и 35 в Волгоградской). В свою очередь, дорожники призывают водителей соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники. 
Справка: В ведении ФКУ Упрдор "Азов" находится 1104,949 км федеральных автодорог в трех субъектах Российской Федерации, в том числе по Ростовской области - 347,78 км, по Волгоградской области - 262,15 км.

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Общество 07.03.2018 13:53 (Обновлено: 07.03.2018 13:54)

Житель Старополтавского района испугался строгой мамы и погасил долг перед соседом. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина задолжал соседу 80 тысяч рублей компенсации морального вреда, однако отдавать сумму не торопился. Должнику удавалось некоторое время скрываться от пристава-исполнителя. Однако визит госслужащего к должнику домой в корне изменил ситуацию. 30-летний мужчина испугался реакции строгой мамы на арест имущества. За несколько минут он нашел требуемую сумму и погасил долг в ближайшем банкомате. 
Прочитана: 251 раз
Экономика 07.03.2018 13:29

Пробный запуск оборудования сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа прошел успешно Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство рудника и обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в производственном цехе фабрики будет задействовано огромное количество сложных агрегатов и машин. Автоматизация работы оборудования – важная составляющая производства. Здесь уже выполнены работы по наладке автоматизации оборудования отделения дробления, что дало возможность провести 72-часовую обкатку каждой единицы оборудования. Персонал, участвующий в контроле за работой оборудования,  осуществлял запуск конвейеров, дробилок, грохотов, питателей через локальную панель управления. Одновременно в отделении проводились пусконаладочные работы оборудования пожарной защиты.  Перед началом обкатки все службы ГОКа приняли участие в...
Прочитана: 312 раз
Общество 07.03.2018 13:04

В Волгоградской области супермама пяти детей получила прозаичный, но долгожданный подарок С приятного сюрприза начался канун международного женского дня для представительниц прекрасного пола из семьи Бычковых. В гости, как водится, с подарками к ним в Городище приехала депутат Госдумы Анна Кувычко. Карина Бычкова - супермама, у нее четыре дочки и один сын. Старшей Марине – 14 лет, Лизе – 12, непоседливой Оле – четыре годика, самой крохотной Ангелине всего два. 11-летний Саша вместе с папой – главная опора и защитники в семье. Обратить внимание на эту семью – самую простую, но удивительно дружную – Анне Александровне предложила руководитель благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. Чем порадовала гостья семью Бычковых,...
Прочитана: 1037 раз
Расследования 07.03.2018 12:16

Подозреваемый в убийстве 27-летнего жителя Палласовки пойман в Нижегородской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 48-летний мужчина был задержан в Вачском районе благодаря совместной операции волгоградских и нижегородских полицейских.  Заявление о розыске молодого человека, который работал торговым агентом, поступило 3 марта в райотдел МВД по Палласовскому району. Было известно, что он выехал на своей машине в Николаевск, но вечером домой не вернулся. На следующий день автомобиль с телом пропавшего нашли на одной из улиц в рабочем поселке Быково. При осмотре тела стало ясно, что мужчину убили. По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской...
Прочитана: 1051 раз
Расследования 07.03.2018 11:41

В Волгоградской области суд арестовал похитителя 11-летней школьницы Похититель 11-летней камышанки Анны Выпрецкой, Сергей Вихлянцев отправится на время следствия в СИЗО. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, такое решение в эти минуты принял Камышинский городской суд. 59-летнему похитителю предстоит пробыть под арестом как минимум до начала мая. Напомним, девочка пропала утром 1 марта по дороге в школу, расположенную в 150 метрах от дома. Близкие сообщили об исчезновении ребенка в полицию. В течение четырех суток девочку искали около 500 человек - сотрудников правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший...
Прочитана: 3094 раз
Общество 07.03.2018 11:36

В Волгограде сотрудники ГИБДД устроили экзамен водителям городских автобусов Проверку водителей городских автобусов на знание правил дорожного движения провели сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском отделе ГИБДД, профилактическое мероприятие прошло во время выездной конференции, посвященной вопросам безопасности на общественном транспорте, прошедшей на территории автобусного парка в Кировском районе. Ее актуальность подтверждает статистика. В минувшем году в Волгограде произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутного транспорта. В них пострадали 157 пассажиров, а четыре человека погибли.   Проверку на профпригодность прошли около трех десятков шоферов. С испытанием, по мнению экзаменаторов в погонах, все справились успешно. На вопросы водителей ответили начальник городского отдела ГИБДД Андрей Рибун...
Прочитана: 558 раз
Экономика 07.03.2018 11:07

«Сады Придонья» готовят сады к сезону-2018 В сельскохозяйственных филиалах компании «Сады Придонья» полным ходом идет подготовка к новому сезону. Большое внимание уделяется плодовой обрезке сада. Она дает возможность регулировать процессы роста и урожайности локально. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, сейчас в садоводческих хозяйствах ведется комплекс мероприятий, включающий в себя формирование молодого сада, детальную и санитарную обрезки плодоносящих садов на площади порядка 6 тыс. гектаров. Надо отметить, что в начале года компания организовала для своих аграриев серию научно-практических семинаров с участием высококвалифицированных специалистов из Сербии. «Мы тесно сотрудничаем с некоторыми агрономами из Европы, обладающими серьезными и обширными знаниями в области...
Прочитана: 544 раз
Экономика 07.03.2018 10:52

Закупка в рамках подготовки к ЧМ-2018 на выполнение работ по модернизации комплекса систем безопасности скоростного трамвая отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, ООО «Ай Ди Консалтинг» из Воронежа обжаловало положения документации о закупке. В частности, жалоба содержала довод о неправомерном неразмещении в единой информационной системе в сфере закупок проектной документации, который был признан обоснованным. В результате рассмотрения жалобы установлено, что заказчик нарушил п. 2 ч. 6 ст. 83 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, так как совокупность положений Закона о контрактной системе и Градостроительного кодекса РФ обязывает заказчика размещать в составе документации о закупке проектно-сметную документацию...
Прочитана: 970 раз
Выборы 07.03.2018 10:39

Сегодня в Волгограде штабы кандидатов в президенты посетят столичные ревизоры – представители «Национального общественного мониторинга» (НОМ). Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, эксперты хотят выяснить, насколько прозрачно в регионе работает предвыборное законодательство и не нарушаются ли права участников избирательной кампании. После визитов в штабы кандидатов эксперты отправятся в избирком Волгоградской области и проведут встречу с его руководством. В Волгограде представители «Национального общественного мониторинга» намерены провести обучающий семинар для наблюдателей, которые готовятся к работе на выборах. Примечательно, что в компании с московскими экспертами в сфере выборов запланирован приезд R'n'B-исполнителя Эльмана Зейналова – участника телепроекта «Новая фабрика звезд». Однако пока...
Прочитана: 438 раз
Здравоохранение 07.03.2018 10:26

В Волгоградской области целая школа ушла на карантин. Впрочем, в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отказались уточнить, где располагается это образовательное учреждение, заметив, что они «работают с педагогами и дают профессиональные рекомендации». «Тайной» является и информация и о том, в каких именно двух школах региона были закрыты 8 классов в связи с  заболеваемостью детей ОРВИ, сообщает ИА «Высота 102», корреспондент которого безуспешно пытался выяснить эти «засекреченные сведения». Зато в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались о снижении заболевших респираторными заболеваниями – по сравнению с предыдущей неделей на 7%, в том числе в Волгограде - на 9%. В целом на территории...
Прочитана: 1559 раз
Общество 07.03.2018 09:52

Основателя Нового экспериментального театра похоронят в Волгограде Прощание с основателем и художественным руководителем Нового экспериментального театра состоится 10 марта с 10.00 до 13.00 в здании НЭТа. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт учреждения культуры. Похоронят Отара Ивановича Джангишерашвили в 15.00 на Димитровском кладбище. Художественный руководитель театра скончался накануне после продолжительной болезни. «Достойный сын Грузии, гражданин и патриот России, почетный гражданин Волгоградской области, он отдал городу-герою Волгограду более тридцати лет своей жизни на ниве служения отечественному театру», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте НЭТа. Накануне соболезнования в связи с кончиной Отара Джангишерашвили выразил губернатор Волгоградской области. 
Прочитана: 2944 раз
Происшествия 07.03.2018 09:43

Водитель автомобиля "КамАЗ" пострадал в результате самопроизвольного движения грузовика в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на улице Ленина в поселке Гумрак. По дороге в поселок Аэропорт водитель грузовика совершил остановку, но не принял мер, исключающих самопроизвольное движение большегруза. В результате "КамАЗ" совершил наезд на водителя, прижав его к металлическому ограждению. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу. 
Прочитана: 3539 раз
Происшествия 07.03.2018 08:51

Авария с участием рейсового автобуса и троллейбуса произошла в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы,  общественный транспорт столкнулся на Второй продольной недалеко от остановки “Медтехника”. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.
Прочитана: 1190 раз
Общество 07.03.2018 06:22

Уникальное шоу «Гиппопотамус» стартует в Волгоградском цирке 10 марта. Продюсерский центр Гии Эрадзе представляет шоу-балет в традициях восточной сказки, выступления клоунов, эквилибристов, воздушных гимнастов, жонглеров на мотоциклах, дрессированных верблюдов и собак. Организаторы обещают, что шоу «Гиппопотамус» создано для всей семьи. А профессионализм артистов подтвержден мировыми наградами и головокружительным успехом во время зарубежных гастролей. Но главными героями представления станут, конечно, гиппопотамы. Дрессировщики Людмила и Тофик Ахундовы заставили удивиться весь мир, создав неповторимое и уникальное шоу с участием дрессированных африканских животных. Глядя на, казалось бы, неуклюжих и ленивых гиппопотамов, трудно было себе представить, что на самом деле эти животные -...
Прочитана: 2402 раз
Общество 06.03.2018 22:39

Популярный артист назвал невероятной «Родину-мать» в Волгограде Известный российский певец Дмитрий Билан, который 7 марта выступит в Волгограде, уже прибыл в город-герой, где успел хорошо выспаться и погулять. Как сообщает ИА «Высота 102», о своем досуге артист поведал на персональной странице в Instagram. Поклонников артиста больше всего впечатлила кровать в гостинице «Волгоград» и монумент на Мамаевом кургане, куда после крепкого сна и отправился артист. «Впечатляет этот ансамбль, да и родина-мать невероятная», - написал Дмитрий Билан (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.) под красочной фотографией, сделанной у подножия грандиозного монумента. В комментариях к публикации многие благодарят певца за то, что он показал им...
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