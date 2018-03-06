Федеральные дорожники ждут ледяной дождь в Волгоградской области

На трассах Волгоградской области прогнозируется ухудшение дорожной ситуации из-за ледяного дождя, который ожидается в регионе в ближайшие праздничные дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор "Азов", непогода в настоящее время бушует в Ростовской области, а в ближайшее время циклон дойдет и до волгоградского региона. По прогнозам Гидрометцентра, уже 8 марта на большей части территории Волгоградской области прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, снега с дождем, в отдельных районах сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега, туман и гололед. В Волгоградской области сейчас дежурит 11 единиц техники. Ситуация на дорогах отслеживается с помощью пунктов метео- и видеоконтроля, расположенных вдоль трасс. В случае необходимости ФКУ Упрдор "Азов" готов мобилизовать более 140 единиц техники (106 - в Ростовской области и 35 в Волгоградской). В свою очередь, дорожники призывают водителей соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники.

Справка: В ведении ФКУ Упрдор "Азов" находится 1104,949 км федеральных автодорог в трех субъектах Российской Федерации, в том числе по Ростовской области - 347,78 км, по Волгоградской области - 262,15 км.



