В Волгограде бизнес-леди осудили за покушение на многомиллионное мошенничество

Приговором Дзержинского районного суда 45-летняя владелица автоцентра Марина Капитанова признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Ей назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что Капитанова, являясь индивидуальным предпринимателем, в марте 2014 года заключила соглашение о продаже имущества с подконтрольной фирмой, где была единственным учредителем. По условиям соглашения, она якобы продала юридическому лицу здание авторемонтного центра, в результате чего у подконтрольной фирмы возникло право на возмещение налога на добавочную стоимость в сумме свыше 18,5 млн рублей. Вместе с тем, деньги из бюджета фактически перечислены не были из-за отказа налоговой службой в возмещении вычета по НДС. Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии Капитанова не признала. Суд предоставил Капитановой отсрочку исполнения наказания до момента достижения младшим ребенком 14-летнего возраста (до 2024 года). Приговор вступил в законную силу.



