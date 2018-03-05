Лидеры рынка, европейский дизайн, подвеска, которую настраивали ведущие автомобильные компании и богатая комплектация в базовом оснащении – это только первые 3 из 7 неизвестных фактах о компании Chery и ее автомобилях. Подробно о преимуществах Chery Tiggo рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery.





Факт 1. Один из лидеров рынка

По данным аналитического агентства «Автостат» за 2017 год, компания Chery занимает 2 место по количеству реализованных машин (сравнение проводилось среди китайских марок, представленных на отечественном рынке).

Продажи автомобилей Chery выросли на 24% по сравнению с прошлым годом. Внутри модельного ряда Chery лидером является автомобиль Chery Tiggo 3, на долю которого пришлось 45% от общего объема продаж в 2017 году. Подобная статистика демонстрирует растущую популярность марки среди отечественных автовладельцев.













Факт 2. Стильный современный дизайн от ведущих европейских дизайнеров

Компания Chery основательно подошла к созданию своих кроссоверов и пригласила для этого европейскую команду дизайнеров во главе с Джеймсом Хоупом, успевшим до этого поработать у крупных мировых автогигантов Daimler-Chrysler, Ford и General Motors.

















В результате автомобили обрели эффектную внешность, при этом следуя основным тенденциям автомобильной моды:

• Tiggo 2 – молодежный, спортивный, динамичный дизайн. Характер кроссовера виден в деталях: оригинального вида фары, эффектная облицовка радиатора, литые 16-дюймовые колесные диски;

• Tiggo 3 – яркая, выразительная, смелая интерпретация классики.

















• Tiggo 5 – внешне напоминает тигра. Силуэт выделяется в первую очередь многогранными колесными арками. Легкие обводы, подправленные пластиковой накладкой, возводят машину вровень даже к внедорожникам.

Харизматичная, красивая внешность моделей Chery сводит на нет все утверждения, что китайские кроссоверы полностью копируют дизайн старых европейских и японских автомобилей.





Факт 3. Удачная комбинация стиля и практичности

Умные технологии и принцип гибкой организации пространства делает автомобили Chery не только красивыми, но удобными и практичными.

Интерьер оставляет приятное впечатление ещё и достойным качеством мягкого пластика, что раньше было слабым местом китайских детищ. Расхожее мнение про запах в салоне китайских машин, плохую эргономику салона и дизайн экстерьера и интерьера осталось в прошлом.





Факт 4. Адаптированная энергоемкая подвеска от ведущих автомобильных компаний

В кроссоверах Chery использована неустаревающая классика. Спереди установлена подвеска MacPherson, с универсальными настройками под различные дорожные условия. Сзади — независимая, на поперечных рычагах. Кстати, для тонкой доработки ходовой части были приглашены специалисты компании Lotus (Британия), производящей современные спорткары.













За рулем автомобилей Chery спокойно можно ездить по нашим дорогам. Современные автомобили Chery обладают хорошей ходовой частью.





Факт 5. Богатая комплектация уже в базе по сравнению с одноклассниками

Покупатели кроссверов Chery получают автомобиль, который уже в базовой комплектации выглядит богаче конкурентов.

Сравнительная таблица оснащения автомобилей в базовой комплектации





Факт 6. Толщина лакокрасочного покрытия

На все продаваемые в России кроссверы Chery наносится вдвое увеличенная толщина лакокрасочного покрытия: с первоначальных 40-50 мкм до 80-100 мкм. Этот факт подтверждается в детальном обзоре обновленного Chery Tiggo 3 на сайте «Автовести».













Факт 7. Совмещаем приятное с полезным: работа для авто Тигго 3

Удобные кроссоверы Chery последнее время все чаще можно встретить в такси. Их предпочитают как владельцы компаний, так и сами таксисты. В Chery считают перспективной работу с корпоративным сегментом и занимаются совершенствованием услуг для этого направления.





Для покупателей кроссоверы Chery Tiggo доступны по выгодной цене от 613 000 рублей* в компании «Автомастер».

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Записаться на тест-драйв и проверить достоинства всех кроссоверов Chery Tiggo можно в официальном дилерском центре Chery «Автомастер», ГК «Волга-Раст» по телефону (8442) 26-47-47 или приехав по адресу г. Волгоград, ул. Новодвинская, 31.





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