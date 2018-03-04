В Волгограде избивший коллегу экс-инспектор ДПС получил реальный срок

Два с половиной года колонии общего режима получил бывший инспектор ДПС Владимир Гришин за то, что он вместе с подругой избил полицейского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд отменил приговор райсуда, наказавшего бывшего стража порядка условно. По материалам дела, ночью 14 октября 2016 года Гришин и его подруга Маргарита Пилипчук слушали громкую музыку. После жалобы соседей на место прибыл наряд полиции. Гришин и его подруга напали на стражей порядка и стали их избивать. Повалив одного из полицейских, Гришин несколько раз ударил его головой об пол, в результате тот получил черепно-мозговую травму. Позднее дебоширы свою вину отрицали. Районный суд дал им обоим по 2,5 года условно. Прокуратура обжаловала такое решение. Гришина взяли под стражу в зале суда. Приговор уже вступил в силу.



















