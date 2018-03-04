Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области разбирается в обстоятельствах «непреодолимой» силы

Наибольшее количество жалоб, поступивших в прошлом году в адрес Уполномоченного по правам человека Волгоградской области - нарушение жилищных прав. Более того, среди ряда укоренившихся проблем появилась новая, - говорится в отчете, направленном в адрес губернатора, прокурора региона, руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, председателя областного заксобрания, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.

Так, перерасчет платы за коммунальные услуги при временном отсутствии потребителя производится при особых условиях: отсутствия в жилом помещении, не оборудованном приборами учета, всех проживающих в нем лиц, и наличия обстоятельств «непреодолимой силы». В результате гражданам, например, находившимся на лечении в стационарных медицинских учреждениях, проходящим воинскую службу по призыву, управляющие компании отказывают в перерасчете за данный период. В итоге за гражданином законодательно закреплена обязанность платить за услуги, которыми он не пользовался.

Не снижается количество волгоградцев, которые жалуются на нарушение прав на охрану здоровья, в частности, обеспечения льготными лекарственными препаратами. Вопросы Уполномоченного вызывает ситуация с предоставлением волгоградцам мер социальной поддержки, другие вопросы.

Общее количество обращений к Уполномоченному составило более 6300, из них 1372 письменных. Более 40% поступило от жителей г. Волгограда, ни одной жалобы третий год не зарегистрировано из Нехаевского района.