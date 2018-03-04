«Доска позора»: В Волгограде подъезд трехэтажки залило фекалиями





Жители дома №14 по ул. Михаила Паникахи в Волгограде в отчаянии: в подъезде вот уже какой день стоят зловонные лужи канализационных стоков. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, до этого прорывы канализационной трубы случались периодически на протяжении двух недель, но приезжала аварийка и устраняла разлив. «Сейчас мы неделю ходим через подъезд по кирпичикам, ни водой, ни санузлом, естественно, пользоваться толком нельзя - все тут же оказывается в подъезде. Часть выливается на улицу и там застывает. Часть стекает в подвал дома и затекает под полы квартир на первом этаже. Аварийная служба на этот раз объяснила, что сделать с этим ничего не может, порекомендовали звонить в МЭК Дзержинского района. МЭК три дня кормил завтраками, обещая специальную машину с водоканала. Вчера машина (возможно, после настойчивых звонков в департамент ЖКХ г. Волгограда), наконец-то, приехала. Потом уехала. Море осталось».









Жильцы подъезда оборвали телефоны уже всем, кому можно. Никто ничего не может сделать, департамент ЖКХ ссылается на то, что не является контролирующим органом. Жилищная инспекция предлагает написать в их адрес письменную жалобу, которую будут рассматривать согласно порядку обращения граждан, т.е. 30 дней. «Помогите нам! Это стыдно, мы живем на улице героя Великой Отечественной войны, а на самом деле существуем в унизительных условиях!» - обращаются горожане, которые не видят выхода из этого тупика.



