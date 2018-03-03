“Ротор-Волгоград” победил “Тамбов” на астраханском поле - 1:0

Победой волгоградской команды со счетом 1:0 завершилась первая после зимнего перерыва игра “Ротор-Волгоград” в рамках 26 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России. Соперником волгоградцев стал ФК “Тамбов”. Свой домашний матч волгоградские футболисты сыграли на астраханском стадионе “Центральный”. Провести встречу в Волгограде не позволила затянувшаяся зима, а также отсутствие поля с подогревом. Впрочем, “теплое” поле у волгоградских футболистов появится уже в этом году, когда вступит в строй стадион “Волгоград Арена”.

Первый тайм начался с атак “Ротора”. За четыре минуты волгоградцы создали три опасных момента у ворот тамбовчан против одного со стороны гостей. Защита “Ротор-Волгоград” также отразила три штрафных удара, проведенных на 31, 42 и 45 минутах капитаном “Тамбова” Андреем Мурниным. Последний штрафной пробивался уже после того, как истекло основное игровое время. Итог первого тайма - 0:0.

Второй тайм стартовал с борьбы у центра поля. “Надо гол, надо два, надо больше - три гола!” - скандировали волгоградские болельщики, поддерживая атаку команды на 57 минуте. И в конце 64 минуты “Ротор Волгоград” открыл счет. Гол забил полузащитник Никита Бурмистров.

Изменить ситуацию на поле тамбовчанам не удалось ни в основное время игры, ни в добавленные четыре минуты.

Отметим, что к началу матча в так называемой зоне вылета из ФНЛ вместе с “Ротор-Волгоградом” с четырьмя победами в сезоне находились еще четыре команды, на счету которых было по 20 турнирных очков. “Тамбов” с 14 победами располагался на четвертой строчке турнирной таблицы.



