





Смотрите сегодня в программе: Журналисты-участники форума ОНФ встретились с президентом России. Строительные работы на стадионе “Волгоград Арена” подошли к концу. Светлоярский район стал еще одной “горячей точкой” на экологической карте области. Глава отдела телемаркетинга “Бьюти тайм” отправилась в СИЗО. Несмотря на мороз и снег волгоградцы почувствовали приход весны.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.























