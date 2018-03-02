В Котельниково продолжается строительство новых дорог









Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию проекта строительства дорог и тротуаров городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, качество и протяженность дорожного покрытия является важным аспектом проектирования и строительства новых жилых районов, которые здесь возводятся компанией.

В уже построенном микрорайоне «Восточный» создана комфортная и современная городская среда. Удобство проживания обеспечивается благодаря высокому уровню благоустройства – удобными скамейками, беседками, прогулочными дорожками и площадками, оснащенными спортивным оборудованием для детей и взрослых, в том числе прекрасно спланированной улично-дорожной сети. Всего с начала реализации проекта строительства новых жилых районов в микрорайоне «Восточном» построено 26,3 тыс. кв. м дорог и пешеходных дорожек.

В настоящее время «ЕвроХим - ВолгаКалий» реализует проект строительства дорог и тротуаров в жилом районе «Дубовая роща», где с нуля будут построены широкие улицы с двухсторонним движением и освещением. Вдоль улиц планируется обустроить пешеходные и велодорожки.

Отвод дождевых стоков с проездов и тротуаров будет осуществляться в ливневую канализацию. Устройство ливневой канализации позволяет одновременно решить несколько проблем - защитить дороги, тротуары, фундаменты и отмостки зданий и сооружений от преждевременного разрушения, снизить вероятность затопления подвалов и цокольных этажей. При этом нижние этажи более эффективно предохраняются от сырости, снизить вероятность образования луж и наледи, вероятность эрозии склонов и заболачивания почвы. Оборудование территории ливневой канализацией позволит обеспечить долговечность всей инфраструктуры, что показывает её экономическую целесообразность.

Строительство в «Дубовой роще» начато только в 2017 году, но уже сегодня можно увидеть, как преображаются отдельные улицы жилого района. Только на первом этапе строительства в жилом районе «Дубовая роща» будет проложено 7,1 км дорог и тротуаров.