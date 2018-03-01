Суд постановил арестовать на 5 суток жителя Волгоградской области, который на берегу реки Дон в Иловлинском районе сбил женщину и оставил место ДТП. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи. По материалам суда, на автомобиле "ВАЗ-21213" мужчина возвращался по льду с рыбалки. На выезде у паромной переправы ст. Сиротинская он не справился с управлением и совершил наезд на девушку. По словам нарушителя, он остановился, но подойти к пострадавшей не смог, так как на него набросились мужчины и начали избивать, а затем в машину кто-то кинул лом. Претензий к ним рыбак не имеет. С места происшествия...

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