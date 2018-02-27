Дуб в Волгограде получил статус памятника живой природы





Дубу черешчатому, произрастающему в поселке Горная поляна города Волгограда, присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». Оно занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Как сообщили ИА «Высота 102» координаторы Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», такое решение было принято накануне в Совете Федерации России, где состоялась презентация 30-ти деревьев, ранее внесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и предложенных для присвоения всероссийского статуса «Деревья – памятники живой природы». В настоящее время официально утвержденных деревьев – памятников живой природы всероссийского значения – 182.

Программа представляет единственный российский масштабный проект, который позволяет выявлять и систематизировать уникальные, старовозрастные деревья, представляющие культурную, историческую и природную ценность для России, привлекать к ним внимание органов государственной власти, специалистов и широкой общественности, обеспечивать необходимую заботу и сохранность для будущих поколений. На сегодняшний день всероссийской программой охвачено 74 региона страны, в Национальный реестр старовозрастных деревьев России внесено 400 деревьев.



