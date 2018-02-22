Волгоград выручили кредитом

ПАО «Сбербанк» предоставит администрации Волгограда кредит на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подведены итоги электронных аукционов на оказание услуг по привлечению кредитных средств для погашения дефицита бюджета Волгограда и муниципальных долговых обязательств. В «соревновании» за право предоставить муниципальному образованию заем участвовали и другие банки. Но Сбербанк победил во всех аукционах благодаря самой низкой стоимости обслуживания кредита. В результате бюджет города заплатит за крупный заем вместо миллиарда рублей на несколько десятков миллионов меньше.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на 1 февраля 2018 года госдолг региона составил около 54,8 миллиарда рублей. Долг (вместе с задолженностью муниципалитетов, ценными бумагами, госгарантиями) на начало этого года был меньше - 53,3 миллиарда рублей.



