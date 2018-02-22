



Уголовное дело по статье “Убийство” возбуждено по факту исчезновения в Суровикинском районе девятилетнего Андрея Гусева. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая. Известно, что днем ранее он ночевал у своей тёти, утром 21 февраля пришел к бабушке. Около 12 часов дня мальчик отпросился погулять и пропал. Накануне вечером известие о его исчезновении поступило в полицию. Тогда по тревоге был поднят личный состав райотдела. Поисковые группы со служебными собаками обследовали заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону. Опрашивались и возможные свидетели. Утром численность поисковой группировки увеличилась до двухсот человек. Сейчас в поисках участвуют полицейские, росгврдейцы, добровольцы.

Приметы Андрея: на вид 9-10 лет, рост 130-140 см., худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серые. Особые приметы: косоглазие.

Был одет: шапка вязанная серого цвета, куртка черная с серой полоской на груди, сапоги черного цвета, трико темно-синего цвета.



