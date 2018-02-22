Суд «заморозил» сделки с землей аэродрома в Волгоградской области





Арбитражный суд Волгоградской области наложил обеспечительные меры в отношении спорного земельного участка, которым в настоящее время владеет частный авиаклуб «Ястреб». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте арбитража, такое решение было принято по ходатайству ГАУ «Юный ястреб», которое в настоящее время оспаривает законность «захвата» земельного участка площадью около 100 га АНО «Ястреб». Рассмотрение дела продолжится в конце марта. До вынесения решения суда частная организация «Ястреб» не сможет совершать сделки со спорной землей.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что государственное автономное учреждение «Юный ястреб», учредителем которого был реорганизованный сегодня комитет по молодежной политики администрации Волгоградской области, оспаривает процесс передачи части земли, ранее принадлежавшей ДОСААФ, частному клубу «Ястреб». Произошло это в середине 2000-х годов, когда руководителем авиаклуба имени Хользунова, учредителем которого являлся ДОСААФ, был Александр Ягупов. По неизвестным причинам Ягупов отказался от земли, которую занимал авиаклуб в Среднеахтубинском районе. В то же время он со своей супругой учредил частный клуб «Ястреб», которому и перешла часть земли, ранее принадлежавшая ДОСААФ. Остальная половина досталась созданному администрацией Волгоградской области ГАУ «Юный ястреб». Ягупов одно время успешно совмещал две должности, являясь руководителем государственного учреждения и своего частного предприятия. Долгие годы потеря земли, принадлежащей российскому ДОСААФ, не привлекала внимание ни правоохранителей, ни власти. Лишь после того, как региональное отделение ДОСААФ возглавил Сергей Забеднов, который начал проводить ревизию имущества бывшего государственного авиаклуба, были обнародованы эти нюансы. Выяснилось, что была «растащена» не только государственная земля, но и в неизвестном направлении исчезло многочисленное имущество авиаклуба, в том числе самолеты, спецавтотранспорт, двигатели и все остальное, что многие годы числилось на балансе ДОСААФ. Кроме того, даже оставшееся имущество неизвестные вывели из строя. Так, по факту порчи самолета Л-29, который находился на территории аэродрома, Среднеахтубинским отделом полиции было возбуждено уголовное дело.



