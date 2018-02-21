



Смотрите сегодня в программе: девушки - полицейские из единственного в России ретро- взвода регулировщиц пополнили коллекцию групповых фото с высокими гостями Волгограда. Дело серьезное: главнокомандующий войсками национальной гвардии провел в Волгограде закрытое совещание на тему обеспечения безопасности во время ЧМ-2018. Прудбой снова зовет: волгоградские силовики, чиновники обладминистрации и военные в преддверии 23 февраля собираются на традиционный полевой сбор. Специалисты считают заболевших гриппом: вирус пока обходит стороной большинство жителей Волгоградской области. К 100-летию Красной армии : музей-заповедник «Сталинградская битва» открыл новую выставку с редкими экспонатами.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.