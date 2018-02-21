Жительницу Котово приговорили к году исправительных работ и лишили родительских прав за истязание дочери-подростка. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья. Выяснилось, что мать постоянно оскорбляла и била свою дочь.

Так, в марте прошлого года женщина связала руки девочки и заклеила рот скотчем, а затем палкой била ее по рукам и ногам. Однажды она кинула в девочку нож, который попал ей в бедро. А за плохо вымытую посуду женщина сломала о голову дочери пластмассовую чашку. Об этом стало известно сотрудникам ПДН ОМВД России по Котовскому району во время беседы с девочкой, обучающейся в коррекционной школе. Уголовное дело расследовали сотрудники ОД ОМВД России по Котовскому району Волгоградской области. Приговор вступил в силу. Сейчас девочка живет с отцом.