В Волгоградской области ветклинику выселяют из жилого дома

Частная ветеринарная клиника, размещенная в цокольном этаже одного из жилых домов на улице Советской в Волжском, будет закрыта. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по гражданским делам подтвердила решение, принятое в отношении клиники городским судом Волжского в конце минувшего года.

Администрация города-спутника из-за жалоб жильцов дома подала иск к владелицам ветучреждения Светлане Топилиной и Дарье Филипповой с требованием закрыть клинику. Как показала проверка, в помещении находились как отделения для приема животных, так и продажи зоотоваров. Известно, что женщины являются хозяйками этого нежилого помещения. Суд первой инстанции указал на то, что разрешения на открытие клиники у волжанок не было. А ее нахождение в этом помещении нарушает городские правила землепользования и застройки.



