|Экономика
|21.02.2018 07:53
В Минфине РФ подсчитали долги Волгоградской области
С начала года они выросли почти на 1,5 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Министерство финансов РФ, на 1 февраля 2018 года долговые обязательства Волгоградской области составили почти 54,9 миллиарда рублей. На 1 января этого года данный показатель составлял около 53,4 миллиарда рублей. Напомним, в структуру госдолга входят госгарантии, ценные бумаги, коммерческие и бюджетные кредиты, а также долги муниципальных образований.
Новой медной скульптуре «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала в Волгограде обещают 100 лет жизни
Взгляд с «Высоты»: В обледеневшем Волгограде никто не может дать УК «пинка» за нечищеные дворы
Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам
Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем...
Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда представляет собой сегодня экстремальный для жизни тотальный каток и ледяное месиво из ям,...
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
|Расследования
|21.02.2018 13:04 (Обновлено: 21.02.2018 13:27)
Следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта одного из отделов районной администрации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. По данным следствия, в начале февраля 2018 года к подозреваемому обратился местный житель, который сообщил, что намеревается заняться реализацией цветов, при этом вести уличную торговлю. Сотрудник администрации разъяснил предпринимателю, что такой вид деятельности возможен только в специально отведенных для этого местах, в противном случае продавцу грозит административная ответственности. Но при...
Прочитана: 674 раз
|Общество
|21.02.2018 12:58 (Обновлено: 21.02.2018 12:59)
В преддверии Дня Защитника Отечества «Молодая Гвардия Единой России» проведет всероссийскую поздравительную акцию «Для пацанов». Активисты соберут поздравления россиян для солдат, проходящих срочную и контрактную службу в рядах вооруженных сил РФ, сообщили ИА «Высота 102» в организации. 22 февраля в торговых центрах и на центральных улицах Москвы, Севастополя, Кемерова, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда – всего более чем в 40 регионах - будут установлены пункты сбора поздравлений для российских солдат. В местах проведения акции волонтеры раздадут специальные открытки, на которых каждый желающий сможет оставить свои поздравления и пожелания. В Волгограде пункты сбора поздравлений будут работать 22 февраля с 12:00 по адресам: просп....
Прочитана: 346 раз
|Общество
|21.02.2018 12:38 (Обновлено: 21.02.2018 12:58)
Опасение за будущее города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили местные жители. Как рассказали они ИА «Высота 102», такое ощущение, что они живут в заброшенном и никому не нужном городе прямо на свалке. При том, что у многих жителей частного сектора заключены договоры на вывоз мусора. Но вот свалка, расположенная напротив дома по ул. Лизы Чайкиной 2/2, по словам жителей, потрясает своей жизнестойкостью. «Как будто глава города отстранился от жителей и все усилия направил только на создание территории около администрации, причем за деньги областного бюджета, а про тему мусора, благоустройства и остальное– просто забыл», - говорится...
Прочитана: 1748 раз
|Происшествия
|21.02.2018 12:13
|Политика
|21.02.2018 11:45
Швейцарию в составе делегации Госдумы РФ посетили два спикера региональных парламентов – председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов и председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию пресс-службы законодательного органа Ростовской области. Программа визита включала двусторонние встречи российских парламентариев с председателем нацсовета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом и руководителем федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом . Семисотов и Ищенко вместе с вице-президентом торгово-промышленной палаты России Фатеевым также пообщались с генеральным секретарем конференции кантональных правительств Швейцарской Конфедерации Сандрой Майсен, представителями швейцарских кантональных парламентов, деловых кругов и института федерализма при Фрибургском...
Прочитана: 1162 раз
|Телеком
|21.02.2018 11:38
Более 500 работ принято на VII международный конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с NOKIA, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Автором пятисотого материала «Первый детский технопарк в Пензе. Как «Кванториум» изменит сознание детей?» стала журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова. В своей статье она рассказывает о новом формате учреждения дополнительного образования – детском технопарке. Анна Балашова искренне считает, что материалы об инновациях в сферах IT и хай-тек помогают адаптировать людей к стремительно меняющемуся миру. «Журналисты всегда на передовой технологических изменений. По конкурсу журналистов, который компания проводит седьмой...
Прочитана: 310 раз
|Общество
|21.02.2018 11:37
Самолет с главкомом нацгвардии РФ Виктором Золотовым приземлился в Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», встречал Виктора Золотова в аэропорту губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В плане визита главкома в город-герой - посещение Мамаева кургана, где он отдаст дань памяти погибшим защитникам Сталинграда. Также Виктор Золотов планирует посетить музей-панораму «Сталинградская битва» и возложить цветы к монументу воинам 10-й дивизии НКВД. Еще одним пунктом пребывания главкома в городе-герое станет встреча с руководством и сотрудниками силовых структур, совещание с которыми пройдет в закрытом режиме с участием главы региона.
Прочитана: 1084 раз
|Происшествия
|21.02.2018 11:26
Более ста работавших без разрешений граждан Узбекистана и Китая обнаружены во время совместного рейда сотрудников полиции и ФСБ в Иловлинском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Рейд проходил на сельхозугодьях в окрестностях хуторов Авилов и Красноярский. В ходе мероприятия были проверены более полутора сотен иностранных рабочих. Патентов, разрешающих заниматься трудовой деятельностью в России, не оказалось у 121 уроженца Узбекистана и шести жителей Китая. Также оказалось, что двое граждан Узбекистана въехали на территорию РФ незаконно. Их дела будут переданы в суд и в дальнейшем их ожидает выдворение за пределы РФ. На остальных составлены протоколы об административных...
Прочитана: 609 раз
|Общество
|21.02.2018 11:23 (Обновлено: 21.02.2018 12:34)
Сегодня депутаты Волгоградской гордумы утвердили положение о звании «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102», власти организуют интерактивное голосование на официальном сайте администрации за кандидатов, которое продлится месяц. Правда, итоги данного голосования носят рекомендательный характер, а последнее слово останется за членами комиссии, которые примут решение о ходатайстве перед думой о присвоении звания. Кроме того, вводится нагрудный именной знак, который представляет собой...
Прочитана: 1564 раз
|Экология
|21.02.2018 11:22 (Обновлено: 21.02.2018 11:28)
На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада в федеральном агентстве водных ресурсов объяснили отказ ПАО «РусГидро», которое предложило увеличить объемы пропуска воды в связи с чрезмерным заполнением водохранилищ на Волге и Каме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги заседания межведомственной комиссии, так, в феврале приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в 1,3-2,5 раза больше нормы. Суммарный приток прогнозируется в пределах 9,8-12,2 куб.км при норме 5,9 куб.км. Между тем, напомним, представители ПАО «РусГидро» предлагали повысить сбросы через нижневолжские гидроузлы до 9000 куб.м/с для увеличения свободной емкости каскада к началу половодья. В...
Прочитана: 628 раз
|Общество
|21.02.2018 11:20
Волгоградская городская дума согласилась с требованиями антимонопольного органа о смягчении требований к владельцам киосков. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято сегодня на заседании городского представительного органа. Напомним, в ноябре прошлого года УФАС выдало депутатам предупреждение с требованием прекратить нарушения антимонопольного законодательства. Условия, которые были прописаны в порядке размещения нестационарных торговых объектов, по убеждению антимонопольного органа, чрезмерно жесткие и ущемляют права малого бизнеса. Так, исходя из названного порядка, предприниматели должны за свой счет благоустроить территорию, прилегающую к их объекту: замостить площадь, определенную организатором конкурса; установить малые архитектурные формы (количество также определяется органом местного самоуправления); провести озеленение, регулярно...
Прочитана: 3539 раз
|Расследования
|21.02.2018 10:23
К 4 годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд Даниила Щелчкова за мошенничество с элитной квартирой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, весной прошлого года 29-летний волгоградец обманом выманил у гражданина Сербии квартиру в центре Волгограда стоимостью около 14 миллионов рублей. Элитное жилье он якобы хотел приобрести для своей фирмы. Затем мошенник уговорил представителя продавца подписать договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры до фактической оплаты. При этом волгоградец пообещал, что перечислит деньги на счет продавца, но так этого и не сделал. А квартиру тут же перепродал. Приговор суда в силу не вступил. ...
Прочитана: 1363 раз
|Экономика
|21.02.2018 09:53
По итогам деятельности в 2017 году волгоградский «КАУСТИК» перечислил в консолидированный (региональный и местный) бюджет 890 млн рублей обязательных платежей, что на 6,9% больше, чем в 2016 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия. Также в минувшем году основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» на 15% увеличило сумму уплаченного налога на прибыль и на 6,8% - сумму налога на доходы физических лиц. Повысились на 23,5% по сравнению с 2016 годом перечисления во внебюджетные фонды – всего было направлено 837 млн рублей. АО «КАУСТИК», на котором сегодня работают более 5,4 тыс. волгоградцев, регулярно входит в число лидеров регионального рейтинга...
Прочитана: 612 раз
|Общество
|21.02.2018 09:14
Визит Виктора Золотова, главкома войск нацгвардии РФ ожидается сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, запланирована встреча Виктора Золотова с руководством области. Также главком нацгвардии РФ посетит Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва», возложит цветы к памятнику воинам-чекистам.
Прочитана: 1368 раз
|Аналитика
|20.02.2018 20:16
Смотрите сегодня в программе: предполагаемый организатор крупного мошенничества в центре красоты и здоровья «Бьюти тайм» Наталья Глушкова сегодня отправлена в СИЗО. УК пытаются «кошмарить» нестрашными штрафами: мэрия Волгограда проводит инспекции неочищенных придомовых территорий. На ближайшие 100 лет: медный клон скульптуры «Апофеоза труда» занял место на здании железнодорожного вокзала Волгограда. Счастье в кубе. При помощи врачей волгоградского перинатального центра №2 жительница Кировского района стала мамой тройняшек. «Война на холсте»: в Волгограде пополняется коллекция картин из разных регионов России. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в...
Прочитана: 28786 раз
21 февраля 12:58
21 февраля 12:38
21 февраля 12:13
21 февраля 11:45
21 февраля 11:37
21 февраля 11:26
21 февраля 11:23
21 февраля 11:22
21 февраля 10:23
21 февраля 09:14
21 февраля 07:53
В Минфине РФ подсчитали долги Волгоградской области 39
Экономика
21 февраля 07:53
В Минфине РФ подсчитали долги Волгоградской области 39
19 февраля 09:39
17 февраля 21:01
17 февраля 13:51
17 февраля 08:33
16 февраля 10:27
15 февраля 17:51
15 февраля 13:28
15 февраля 11:08
14 февраля 14:40
14 февраля 11:10
13 февраля 13:09
13 февраля 10:42
12 февраля 12:26
10 февраля 08:13
9 февраля 14:01
9 февраля 11:14
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 21 Февраля, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура -1..-3 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Западный, 1 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Февраля, Ср
|1 $
|56.5201 руб.
|1 €
|69.8928 руб.
|1 GBP
|78.8851 руб.
|1 CHF
|60.6114 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 29610
Просмотров: 5545
Просмотров: 4954
Просмотров: 3010
Просмотров: 2533
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +62 / 3-
Рекомендации: +48 / 6-
Рекомендации: +38 / 4-
Рекомендации: +35 / 4-
Рекомендации: +34 / 14-
Рекомендации: +31 / 18-
Рекомендации: +28 / 1-
Рекомендации: +25 / 3-
Рекомендации: +25 / 1-
Рекомендации: +25 / 2-