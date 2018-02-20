В Минфине РФ подсчитали долги Волгоградской области

Опасение за будущее города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили местные жители. Как рассказали они ИА «Высота 102», такое ощущение, что они живут в заброшенном и никому не нужном городе прямо на свалке. При том, что у многих жителей частного сектора заключены договоры на вывоз мусора. Но вот свалка, расположенная напротив дома по ул. Лизы Чайкиной 2/2, по словам жителей, потрясает своей жизнестойкостью. «Как будто глава города отстранился от жителей и все усилия направил только на создание территории около администрации, причем за деньги областного бюджета, а про тему мусора, благоустройства и остальное– просто забыл», - говорится...