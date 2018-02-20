Семья телефонных мошенников отправилась под суд в Волгограде

Уголовное дело о телефонном мошенничестве, совершенном молодым жителем Волгограда и его отцом, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, парень через сайт объявлений искал номера телефонов хозяев дорогих авто. Затем звонил им под видом родственника, у которого возникли проблемы с законом. После менял голос и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, требовал перечислить на карту от 15 до 30 тысяч рублей. Один раз телефонному мошеннику помог и его отец. Жертвами ловкача стали как минимум пятеро жителей Ростовской области. Известно, что один из потерпевших дважды попался на удочку, за один день перечислив отцу и сыну по 15 тысяч рублей. Свою вину преступное семейство признало полностью. Мужчинам грозит по пять лет за мошенничество. Расследование вели сотрудники волгоградского ОП №1 УМВД России при поддержке отдела "К" регионального главка МВД.