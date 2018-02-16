В Волгограде нечищенные дворы обошлись УК в «смешные» штрафы









Коммунальные службы мэрии проинспектировали 816 придомовых территорий, по итогам в 68 дворах выявлены нарушения в уборке территорий. Если недочеты не исправят в течение суток, в отношении обслуживающей организации будет составлен протокол об административном правонарушении. Всего с начала зимы в адрес недобросовестных УК и ТСЖ составлены протоколы на общую сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Напомним, штраф за нарушение правил благоустройства на юридическое лицо составляет 20-30 тысяч рублей. Так, с начала зимнего периода административная комиссия рассмотрела несколько десятков протоколов, в результате чего недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов. По вопросам ненадлежащей уборки двора жителям следует обращаться в районную администрацию или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда – по каждому заявлению в отношении обслуживающей организации будет проведена проверка.



