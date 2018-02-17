|Происшествия
|18.02.2018 10:01
Пенсионерка сгорела на летней кухне в Волгоградской области
Пожилая женщина погибла на пожаре в городе Николаевске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о пожаре в Пионерском проезде поступила на пульт дежурного накануне. Выяснилось, что огонь полностью охватил летнюю кухню площадью в 32 квадратных метра. Пожарные расчеты ПСЧ №46 прибыли на место и потушили пламя за 14 минут. Но огненная стихия успела унести жизнь 82-летней женщины. Причины пожара выясняют специалисты МЧС. Они также напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности при обращении с огнем.
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Поднятому со дна Волги артиллерийскому бронекатеру в Волгограде уточнили "паспортные" данные
Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
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Волгоградский областной Совет ветеранов представил новые документы, подтверждающие номер погибшего бронекатера в годы Сталинградской битвы...
|Общество
|18.02.2018 14:04
Тысячи волжан пришли сегодня в парк «ВГС» в Волжском, чтобы получить заряд хорошего настроения, угоститься блинами с разной начинкой, а также посмотреть выступления творческих коллективов и соревнования на ловкость и силу. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в парке работало несколько сцен и площадок, на которых звучали русские народные и цыганские песни, демонстрировали свое мастерство танцоры. Установили здесь и «Прощеные ворота», через которые волжане проходили целыми семьями, не забыв сделать фото этого события. Но больший интерес у посетителей парка вызвали соревнования силачей, в роли которых выступили самые обычные волжане разных возрастов. Так, ребята отжимали 16-килограммовую гирю,...
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|Общество
|18.02.2018 13:37 (Обновлено: 18.02.2018 13:37)
Реконструкция железнодорожного вокзала «Волгоград-1» полностью завершится только в 2019 году. Об этом депутатам облдумы заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев, сообщает ИА «Высота 102». К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Волгограде в конце июня, будут выполнены основные мероприятия, связанные с реставрацией здания вокзала и вопросами безопасности. Строителям предстоит освоить в этом году 1,4 млрд рублей. Напомним, в целях увеличения пропускной способности и повышения безопасности пассажиров зона досмотра выносится на территорию привокзальной площади. .Для этих целей уже возведены два павильона. Обновление прилегающей к зданию вокзала территории планируется завершить к маю текущего года. В...
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|Общество
|18.02.2018 10:54
Сегодня рано утром с началом снегопада в ряде районов Волгограда на улицы вышло шесть десятков единиц спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дороги расчищают комбинированные машины, трактора-щетки, погрузчики и самосвалы. В случае ухудшения погодных условий к круглосуточному режиму работы готовы еще порядка 150 машин. Необходимый запас реагентов имеется. Утром дорожники расчищали основные городские магистрали, участки с интенсивным движением транспорта. Особое внимание уделяется состоянию мостов, эстакад, спускам, сложным перекресткам. В ближайшие часы, завершив обработку основных магистралей, техника переместится на второстепенные участки улично-дорожной сети. Администрация города обращается к водителям с просьбой не бросать личный транспорт на краю...
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|Происшествия
|18.02.2018 10:00
В результате ночного ДТП в Волгограде погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 03-00 час. 27-летний водитель, управляя автомашиной «Датцун Ондо», двигался по ул.40 лет ВЛКСМ со стороны ул.Командира Рудь в сторону проезда Бетонный. На пересечении с ул. Моцарта он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Ивеко», буксирующим на жесткой сцепке автомобиль «Камаз 53229», под управлением 35-летнего водителя, которые осуществляли поворот направо с ул. Моцарта на ул. 40 лет ВЛКСМ на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель и 44–летний пассажир автомашины «Датсун Ондо» от полученных...
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|Политика
|18.02.2018 09:19
Перечень вопросов о деятельности администрации Волгоградской области в 2017 году, сформулирован в региональном парламенте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления областной думы, вопросы подготовлены к ежегодному докладу главы региона о работе органа исполнительной власти. Что же хотят услышать депутаты от губернатора? В тексте проекта постановления – четыре вопроса. В частности, о ситуации с обеспеченностью населением пассажирским автомобильным транспортом, в том числе пригородным и межмуниципальным, о качестве и доступности медицинской помощи, о жилищных проблемах детей-сирот. Еще один вопрос, который беспокоит нардепов – о заключении соглашения между МВД РФ и администрацией региона о передаче части полномочий...
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|Общество
|18.02.2018 08:37
Годовщину создания структуры МВД, охраняющей транспорт и пути сообщения, отметили стражи порядка в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, сотрудников транспортной полиции с 99 “днем рождения” поздравили представители администрации Волгоградской области, транспортной прокуратуры и следствия. На торжественной встрече председатель регионального совета ветеранов Афганистана “Боевое братство” Андрей Бабкин вручил от имени организации медали “За заслуги” начальнику Волгоградского линейного управления полковнику полиции Роману Роменскому и нескольким его коллегам. Лучших сотрудников управления отметили благодарностями губернатора Волгоградской области, а также почетными грамотами линейного управления. Поздравить стражей порядка пришли также воспитанницы и педагоги подшефной школы-интерната №2. Под джазовые композиции они исполнили танцевальные...
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|Экономика
|17.02.2018 21:01
В Волгоградской области объем просроченной задолженности по зарплате составил 32,5 миллиона рублей. Таковы данные Росстата на начало февраля 2018 года, сообщает ИА «Высота 102». При этом по сравнению с началом года этот показатель уменьшился лишь на 1,8%. Самая большая задолженность по зарплате среди регионов ЮФО в Астраханской области – 91,8 миллиона рублей. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 14%. По объему зарплатных долгов третье место в ЮФО занимает Севастополь – почти 30 миллионов рублей. Здесь также зафиксирована тенденция роста задолженности – на 10%. В ЮФО лишь в единственном регионе нет долгов по зарплате – это в...
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|Спорт
|17.02.2018 19:27
Незаконная продажа входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года осуществлялась на сайте в сети Интернет. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Красноармейского районного суда, иск с требованием о блокировке этого ресурса подала районная прокуратура. В судебном заседании было установлено, что сотрудники надзорного ведомства и полицейские провели проверку интернет-сайта, на котором неизвестными лицами осуществлялась продажа билетов на ЧМ-2018, тогда как Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) не имеет с владельцем данного ресурса заключенных договоров, предоставляющих право на реализацию билетов. Суд признал распространяемую информацию запрещенной. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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|Общество
|17.02.2018 16:16
Завтра на восьми площадках Волжского пройдут народные гуляния, посвященные проводам Масленицы. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волжского, на каждой из них праздник состоится по особенному сценарию. Например, в парках «ВГС» и «Волжский» по традиции сожгут чучела Масленицы. А вот около магазина «Техномаркет» Масленицу представят в виде большого воздушного шара с ленточками, к которому волжане смогут привязать воздушные шары, символизирующие все негативное, накопленное за год. Затем «воздушную» Масленицу отпустят в небо. Также на гуляниях пройдут соревнования по скорости поедания блинов. Кроме того, по главным магистралям города Волжского проедет уникальный Масленичный автопоезд с ростовыми куклами, сказочными персонажами, которые будут...
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|Экономика
|17.02.2018 13:51 (Обновлено: 17.02.2018 15:39)
В Волгоградской гордуме подготовили проект внесения изменений в план приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения гордумы, планируется увеличить прогнозную выручку от приватизации с 230 миллионов до 235 миллионов рублей. Согласно документа, список имущества, которое будет выставлено на торги, пополнился в основном подвальными помещениями, которые расположены практически во всех районах города, за исключением Дзержинского. Здесь, вероятно, подходящего для продажи имущества уже не оказалось.
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|Выборы
|17.02.2018 13:40
Областная избирательная комиссия Волгоградской области обратилась в правоохранительные органы с просьбой пресечь деятельность по распространению листовок, в которых члены ИКВО нашли признаки незаконной агитации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, в облизбирком обратился председатель ТИК Красноармейского района Волгограда Александр Иванов, который сообщил о факте обнаружения листовки «18 марта 2018 года выборы без выбора», в которой содержался призыв не участвовать в предстоящем голосовании. Печатный листок был наклеен на дверь лифта в доме №17 по ул. 50 лет Октября. Как установили члены комиссии, листовка не содержала данных об оплате печати из избирательных фондов кандидатов в президенты, и вообще,...
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|Происшествия
|17.02.2018 09:52
Троих жителей Волгограда, подозреваемых в браконьерстве, задержали в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, “Нива”, в которой ехали трое мужчин, была остановлена ночью на посту ДПС “Чапурники”. При осмотре машины стражи порядка нашли семь неосвежеванных тушек зайцев, переносную фару, 51 патрон 12 калибра “Магнум” и полуавтоматический дробовик 12 калибра МР-155. Волгоградцев подозревают в том, что они применили незаконный способ охоты.
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|Происшествия
|17.02.2018 09:46
Девочка-подросток пострадала при ДТП в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожное происшествие случилось накануне около 18:05 напротив дома №71 по улице 64-й Армии. По предварительным данным, 62-летний водитель “Daewoo Tacuma” проскочил на красный сигнал светофора и сбил переходившую дорогу школьницу. Пострадавшая с сотрясением головного мозга, ушибами госпитализирована в БСМП №7.
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|Общество
|17.02.2018 09:25
Факт незаконной продажи спортивных курток с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года был установлен в ходе проверочной закупки на Тракторозаводском рынке Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, установлено, что продавец осуществляла реализацию товара с незаконным использованием чужого товарного знака, а именно курток красного цвета с синими вставками на рукаве, на которых изображены официальные эмблемы ЧМ-2018. Женщина продавала их за 3,5 тысячи рублей за штуку, не имея договора с правообладателем на право использования товарного знака. В отношении нарушительницы сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении. Решением мирового судьи продавцу назначено наказание в виде штрафа...
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|Экономика
|17.02.2018 08:33
По состоянию на 1 февраля 2018 года количество индивидуальных предпринимателей города Волгограда, учтенных в статистическом регистре и прошедших государственную регистрацию в территориальных органах Федеральной налоговой службы, составило 26636 единиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, при этом численность индивидуальных предпринимателей в разрезе районов города Волгограда значительно различается. Больше всего представителей малого бизнеса в Дзержинском районе – 20,9%; в Краснооктябрьском районе – 15,7%, в Тракторозаводском районе – 13,0%, в Красноармейском районе – 12,6%, в Советском районе – 10,9%. А вот в Центральном, Ворошиловском и Кировском районах зарегистрировано менее 10% индивидуальных предпринимателей.
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18 февраля 14:04
18 февраля 10:01
Пенсионерка сгорела на летней кухне в Волгоградской области
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16 февраля 20:00
16 февраля 18:12
Происшествия
18 февраля 10:01
Пенсионерка сгорела на летней кухне в Волгоградской области
18 февраля 10:00
17 февраля 09:46
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16 февраля 14:13
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