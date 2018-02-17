В Волгограде легковушка влетела в грузовик: двое погибших





В результате ночного ДТП в Волгограде погибли два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 03-00 час. 27-летний водитель, управляя автомашиной «Датцун Ондо», двигался по ул.40 лет ВЛКСМ со стороны ул.Командира Рудь в сторону проезда Бетонный. На пересечении с ул. Моцарта он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Ивеко», буксирующим на жесткой сцепке автомобиль «Камаз 53229», под управлением 35-летнего водителя, которые осуществляли поворот направо с ул. Моцарта на ул. 40 лет ВЛКСМ на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель и 44–летний пассажир автомашины «Датсун Ондо» от полученных травм скончались на месте, 48-летний пассажир этой же машины доставлен с травмами в городскую больницу.