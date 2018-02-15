В Волгоград прибыли наблюдатели ОБСЕ из Швеции и Германии









Иностранные наблюдатели ОБСЕ будут находиться на территории Волгоградской области в период президентской предвыборной кампании и следить за ходом выборов 18 марта, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на заседании в волгоградском облизбиркоме, где присутствовали и представители СМИ, были представлены двое наблюдателей - они прибыли из Швеции и Германии.

Известно, что Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отправила по два своих долгосрочных наблюдателя практически во все регионы России. Сотрудники сначала прошли инструктаж в Москве. Всего (БДИПЧ) ОБСЕ собирается направить на российские выборы 500 наблюдателей.