







Дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, возбуждено в Волгограде в отношении руководителей и сотрудников косметологического центра "Бьюти тайм". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе МВД РФ. Накануне в помещениях центра, а также по местам жительства основных фигурантов прошли обыски. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ задержали почти все руководство косметологического центра - пять человек. В отношении них будут рассмотрены ходатайства о заключении под стражу. Принимаются меры по задержанию предполагаемого организатора этой мошеннической схемы - 62-летней жительницы Волгограда. Известно, что под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи, подозреваемые совершали хищение денежных средств клиентов.













Они заманивали людей в центр под предлогом прохождения бесплатной диспансеризации, где потом якобы выявляли тяжелое заболевание. Потерпевших убеждали в необходимости незамедлительного прохождения именно в их клинике платных медицинских процедур, завуалированных под продажу в рассрочку сроком на 12 месяцев. В действительности оформлялось кредитное обязательство перед банком-партнером в виде потребительского кредита и процентов по найму в качестве оплаты за оказание косметологических услуг.













Фактически людей обманывали, никаких медицинских услуг им не оказывали, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению. По приблизительным подсчетам, число пострадавших от этой аферы может превышать тысячу человек. Всех, кто пострадал от визита в центр "Бьюти тайм", просят обращаться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области.



