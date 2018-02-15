В Волгограде избиратели проголосуют, не отходя от коек

В Волгограде расширен перечень избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления администрации Волгограда, соответствующие решения были приняты районными ТИК. Так, в день голосования по выборам президента проведения референдума по времени в городе-герое откроются участки в областном клиническом госпитале ветеранов войн, в больнице №25, в клинической областной больнице №1, в клинической больнице №15, в больнице №16, в больнице №24, в больнице №22, в волгоградском областном перинатальном центре №2. Также голосование пройдет в СИЗО №4 и в СИЗО №1, на АО «Каустик», на железнодорожном вокзале. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что, согласно постановлению ИКВО, участки откроются в областном госпитале ветеранов, в областном перинатальном центре №2, в городской клинической больнице №25 и в областной клинической больнице №1. Кроме того, в Волжском избиратели смогут проголосовать на АО «Волжский трубный завод», в городской клинической больнице №3, на клинической станции скорой помощи, в областном перинатальном центре №1, в городской детской больнице, в городской клинической больнице №1 им. Фишера, в областном уронефрологическом центре. Планируется открыть избирательный участок и в следственном изоляторе №5 в Ленинске.



