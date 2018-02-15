







Внесение изменений в городской бюджет текущего года и на плановый период 2019-2020 годов стало единственным вопросом повестки дня прошедшего накануне заседания постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Волжской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе думы, проектом документа «О внесении изменений в Решение Волжской городской думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрацией города было предложено увеличить доходы бюджета на 2018 год на 15 млн рублей.

Это стало возможным в результате корректировки налоговых доходов на сумму 7 млн рублей за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц и изменения плановых назначений по неналоговым доходам на общую сумму 8 млн рублей, в частности, за счет увеличения доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа и продажи земельных участков.

Расходы бюджета также было предложено увеличить на 15 млн рублей для обеспечения финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение жилья». Программой предусматривается предоставление разовой субсидии в размере 100 тыс. рублей на приобретение жилья работниками бюджетной сферы из расчета на 150 человек. По словам представителей администрации города, о желании принять участие в этой программе заявили около 600 волжан.

После детального обсуждения представленного проекта и отчета КСП, которая выявила по ряду пунктов программы расхождения с действующим законодательством, но которые, по словам начальника управления экономики Екатерины Иванченко, уже устранены, депутаты рекомендовали проект изменений в бюджет к принятию на заседании Волжской городской думы.



