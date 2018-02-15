|Экономика
|15.02.2018 13:28
Волжский готов выделить дополнительно 15 миллионов рублей бюджетникам на приобретение жилья
Внесение изменений в городской бюджет текущего года и на плановый период 2019-2020 годов стало единственным вопросом повестки дня прошедшего накануне заседания постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам Волжской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе думы, проектом документа «О внесении изменений в Решение Волжской городской думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрацией города было предложено увеличить доходы бюджета на 2018 год на 15 млн рублей.
Это стало возможным в результате корректировки налоговых доходов на сумму 7 млн рублей за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц и изменения плановых назначений по неналоговым доходам на общую сумму 8 млн рублей, в частности, за счет увеличения доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа и продажи земельных участков.
Расходы бюджета также было предложено увеличить на 15 млн рублей для обеспечения финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение жилья». Программой предусматривается предоставление разовой субсидии в размере 100 тыс. рублей на приобретение жилья работниками бюджетной сферы из расчета на 150 человек. По словам представителей администрации города, о желании принять участие в этой программе заявили около 600 волжан.
После детального обсуждения представленного проекта и отчета КСП, которая выявила по ряду пунктов программы расхождения с действующим законодательством, но которые, по словам начальника управления экономики Екатерины Иванченко, уже устранены, депутаты рекомендовали проект изменений в бюджет к принятию на заседании Волжской городской думы.
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Около двух часов в общей сложности провел сегодня Владимир Жириновский в Волгоградском социально-педагогическом университете. Как сообщает ИА «Высота 102»,...
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|Спорт
|15.02.2018 16:42
В связи с проведением в 11 городах России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Ростуризм выяснил влияние спортивных мероприятий на внутренний туризм и уровень популярности различных видов спорта среди жителей городов-миллионников. По данным ведомства, сообщает ИА «Высота 102», наблюдается рост популярности городов, в которых будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, включая город Волгоград. Респонденты, назвавшие направления в города-миллионники, указали посещение футбольных матчей в качестве цели поездки. Причем предпочтения мужчин и женщин в этом вопросе совпали: футбол занимает первое место как у мужчин (70%), так и у женщин (56%). Большинство поездок на спортивные мероприятия – 73% – участники...
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|Происшествия
|15.02.2018 16:22
Жители частного сектора на улице Каменец-Подольского в Красноармейском районе Волгограда с ужасом наблюдают, как дорогу заливают водные потоки. Как рассказали волгоградцы ИА «Высота 102», 12 февраля в их домах пропала вода. Накануне сотрудники «Водоканала» вроде бы устранили течь, по словам горожан, «с помощью чопиков», однако произошла другая беда – сорвало кран. В результате вода так и не появилась в домах, зато бурными потоками вырвалась на улицу. «Сегодня мы целый день ждали, когда приедут коммунальщики, чтобы починить этот кран, но безуспешно: в «Водоканале» нам постоянно твердили – ждите. Ждем до сих пор». Между тем, вода продолжает заливать улицу, по...
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|Астрахань
|15.02.2018 16:03
Сегодня в Астраханском областном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы в отношении бывшего экс-министра ЖКХ Астраханской области Виктора Яковлева. Как сообщает ИА «Астрахань 24», в ноябре прошлого года суд признал его виновным в двух эпизодах преступления и назначил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В итоге суд оставил приговор в отношении экс-министра ЖКХ Виктора Яковлева без изменения, он вступил в законную силу. С 2011 по 2013 год Яковлев полностью расплатился с подрядчиками, зная, что они не выполнили обязательства по контрактам в рамках государственной программы «Чистая вода» по строительству, реконструкции очистных и водопроводных сооружений, разводящих сетей водопровода в селах Икряное и Маячное. При этом...
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|Общество
|15.02.2018 15:10
Московские специалисты отремонтировали для Волгограда 33 чешских трамвайных вагона. Об этом заявил сегодня председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на заседании профильного комитета регионального заксобрания. Об этом сообщает ИА «Высота 102». С эксплуатацией, уверен Васильев, сложностей не возникнет: запчасти практически идентичны с «начинкой» наших чешских трамваев. На линии выйдут 16 пар вагонов и один будет запасной. Помимо этого, в текущем году для Волгограда планируется закупить еще 20 трамваев.
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|Экономика
|15.02.2018 15:08
Председатель правительств России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении региону 990 млн рублей на второй пусковой комплекс через Ахтубу, сообщает ИА «Высота 102». Как заявил сегодня на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы председатель регионального комитета транспорта, это финансирование позволит запустить движение по 4 полосам и сделать развязку на въезде в Волжский в районе Металлургов.
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|Происшествия
|15.02.2018 14:51
В Волгограде задержали верхушку и сотрудников косметологического центра "Бьюти тайм" по подозрению в крупном мошенничестве
Дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, возбуждено в Волгограде в отношении руководителей и сотрудников косметологического центра "Бьюти тайм". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе МВД РФ. Накануне в помещениях центра, а также по местам жительства основных фигурантов прошли обыски. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ задержали почти все руководство косметологического центра - пять человек. В отношении них будут рассмотрены ходатайства о заключении под стражу. Принимаются меры по задержанию предполагаемого организатора этой мошеннической схемы - 62-летней жительницы Волгограда. Известно, что под...
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|Выборы
|15.02.2018 14:22
Бюллетень для голосования по вопросу выбора часового пояса для Волгоградской области представлен сегодня в региональной избирательной комиссии, сообщает ИА «Высота 102». Первый в истории области всенародный референдум пройдет одновременно с выборами президента страны. День голосования назначен на 18 марта. Для голосования на референдуме будет изготовлено 1 миллион 885 тысяч 191 бюллетень, в том числе для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ) - 259 тысяч 609 штук. Такое же количество бюллетеней поступит в регион и для голосования...
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|Выборы
|15.02.2018 14:15
Иностранные наблюдатели ОБСЕ будут находиться на территории Волгоградской области в период президентской предвыборной кампании и следить за ходом выборов 18 марта, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня на заседании в волгоградском облизбиркоме, где присутствовали и представители СМИ, были представлены двое наблюдателей - они прибыли из Швеции и Германии. Известно, что Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отправила по два своих долгосрочных наблюдателя практически во все регионы России. Сотрудники сначала прошли инструктаж в Москве. Всего (БДИПЧ) ОБСЕ собирается направить на российские выборы 500 наблюдателей.
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|Расследования
|15.02.2018 14:10
Главу и 11 членов ОПГ, занимавшихся наркоторговлей, Кировский районный суд приговорил совокупно к 100 годам лишения свободы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их признали виновными в сбыте нескольких партий синтетических наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Главой группы, созданной летом 2013 года, был 26-летний житель Сочи. В нее входили девять мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, 21-летняя девушка и 41-летняя женщина. “Синтетику” они привозили из Краснодарского края. В Волгограде ее фасовали в арендованной квартире в Кировском районе, а затем через сеть “закладок” распространяли по городу. С покупателями преступники общались по мобильным...
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|Расследования
|15.02.2018 14:05
Вступило в законную силу решение Волжского городского суда Волгоградской области о взыскании компенсации морального вреда за травму, полученную ребенком в контактном зоопарке. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горсуда, мама привела дочку в контактный зоопарк, расположенный в одном из торговых центров, и оставила ее там, купив еды для корма кроликов. Когда через 40 минут женщина забрала ребенка, то заметила, что ребенок себя плохо чувствовал, был бледен, пил много воды, а на плече у дочки была кровавая царапина. Оказалось, что, когда девочка проходила мимо клетки с обезьяной, та, увидев еду, схватила девочку за плечо. По словам мамы, смотритель зоопарка не...
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|Экономика
|15.02.2018 13:22
Переоснащение скипового ствола завершается на руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». Первоначально стволы рудника Гремячинского ГОКа были оснащены временным оборудованием, необходимым для проходки вертикальных стволов. Проходческая бригада горно-подготовительного участка рудника «ЕвроХим-ВолгаКалий» целеустремленно движется к завершению строительства ствола. Период переоснащения скипового ствола рудника с временного на постоянное оборудование вступил в завершающую фазу. В январе выполнена навеска направляющих канатов, завешен в стволе первый скип – сосуд для выдачи руды с отметки -1085м на поверхность, емкостью 55 тонн (40 м3) руды. После навески второго подъемного сосуда (скипо-клети) и...
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|Выборы
|15.02.2018 13:17
В Волгограде расширен перечень избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления администрации Волгограда, соответствующие решения были приняты районными ТИК. Так, в день голосования по выборам президента проведения референдума по времени в городе-герое откроются участки в областном клиническом госпитале ветеранов войн, в больнице №25, в клинической областной больнице №1, в клинической больнице №15, в больнице №16, в больнице №24, в больнице №22, в волгоградском областном перинатальном центре №2. Также голосование пройдет в СИЗО №4 и в СИЗО №1, на АО «Каустик», на железнодорожном вокзале. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что, согласно...
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|Общество
|15.02.2018 12:09
Волгоградские ветераны боевых действий сегодня собрались на митинг в Парке Памяти в Тракторозаводском районе, сообщает ИА «Высота 102». 15 февраля 1989 года был завершен вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Этот день в России отмечается как День воина-интернационалиста. В Волгограде матери, вдовы, бывшие сослуживцы и их дети традиционно собираются у монумента, вокруг которого на гранитных стелах высечены имена 179 жителей области, погибших за время афганского конфликта. На сегодняшний день в Волгоградской области проживает более 4 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане.
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|Общество
|15.02.2018 12:04
Выставка под названием "В сверкании штыков и орудийном громе...", посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, готовится к открытию в Мемориально-историческом музее Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", экспозиция, подготовленная при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, примет первых посетителей за два дня до юбилейной даты. Днем рождения Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. На выставке можно будет узнать всю историю РККА с момента ее создания до окончания Великой Отечественный войны. Разделы экспозиции последовательно рассказывают о зарождении советских Вооруженных...
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|Телеком
|15.02.2018 12:02 (Обновлено: 15.02.2018 12:28)
Турнир по «World of Tanks» на кубок «Ростелекома» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда пройдет 24-25 февраля. Команды лучших бойцов города и области соберутся на самой популярной игровой площадке «Cyberarena Волгоград». В программе мероприятия – различные конкурсы с призами и сувенирами от «Ростелекома», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Чтобы стать участником соревнований, необходимо пройти регистрацию. Более подробную информацию о правилах турнира, можно посмотреть ЗДЕСЬ. Фактическая регистрация стартует в 9 утра, начало матчей – в 10:00. Ждем вас по адресу: г.Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская, 9 м. Всем гостям и участникам турнира напомним, что...
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Волжский готов выделить дополнительно 15 миллионов рублей бюджетникам на приобретение жилья 4
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