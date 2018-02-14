В Волгограде банк уличили в обмане вкладчика

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал незаконным договор страхования жизни вкладчика ПАО «БинБанк» и обязал ООО «ВСК Линия жизни» вернуть волгоградцу страховую сумму. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, мужчина обратился в филиал ПАО «БинБанк» в Волгограде, чтобы положить деньги под проценты. Он подписал документы и внес в банк денежные средства. Однако дома после внимательного прочтения документов увидел, что на самом деле подписал договор страхования жизни с ООО «ВСК линия жизни» сроком на 3 года. Причем по истечении этого срока он бы получил назад свои деньги в том же размере без каких-либо процентов. Когда мужчина потребовал расторгнуть договор, ему заявили, что он получит деньги в гораздо меньшем размере. Тогда волгоградец, который посчитал, что работник банка обманул его, подсунув вместо договора банковского вклада договор страхования, обратился в суд. В судебном заседании не было доказано, что банк и страховая компания действовали по поручению волгоградца при заключении с ним договора страхования. В связи с чем суд пришел к выводу, что истец заблуждался в отношении предмета сделки, а также в отношении лица, с которым он вступает в сделку. Эти обстоятельства суд посчитал существенными для признания оспариваемого договора страхования недействительным и применения последствий недействительности этой сделки. Страховая компания должна теперь вернуть жителю Волгограда уплаченную по договору сумму страховой премии. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.







