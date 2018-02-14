В хуторе Волгоградской области соберут офис для врача «на все руки»

К проектированию офиса врача общей практики, который должен появиться в хуторе Логовский, приступают к Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на проектные работы в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено более 600 тысяч рублей. Всего же примерная стоимость строительства будущего офиса составляет около 15 миллионов рублей, одноэтажное здание соберут из быстровозводимых конструкций, используя в том числе сэндвич-панели. Площадь офиса составит около 200 квадратных метров, он рассчитан на 50 посещений в смену. В помещении предусмотрены кабинеты врача общей практики, медсестры, процедурный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет восстановительного лечения, фильтр-бокс для детей, ожидальные, также санитарный бокс. Численность населения в хуторе Логовский, которое будет лечиться у врача общей практики, составляет около 3 тысяч человек. Интересно, что в этом населенном пункте уже есть крупное медицинское учреждение - областная психиатрическая больница №1.



