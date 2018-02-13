Жители Красноармейского района Волгограда массово избавляются от запрещенной агитлитературы





В Красноармейском районе Волгограда мусорные ящики возле жилых домов оказались завалены незаконными агитматериалами. Как сообщает ИА «Высота 102», на представленных местными жителями снимках отчетливо видно, что в помойку угодила партия предвыборной литературы КПРФ. Такую картину волгоградцы наблюдали на мусорных площадках, расположенных по улицам Судостроительная и Героев Малой Земли. Кто отправил в утиль пачки новеньких «боевых листков» в поддержку кандидата в президенты Грудинина – местные жители или не слишком трудолюбивые распространители – неизвестно.

Центральный избирком признал данный выпуск газеты «Правда» незаконным еще 26 января. 31 января уже избирком Волгоградской области отреагировал на поступившие обращения из Фролово и Волжского о распространении нелегальных агиток компартии. Облизбирком направил в ГУ МВД по региону представление о пресечении противоправной агитационной деятельности на территории области, привлечении виновных лиц к ответственности, а также изъятии газеты из оборота.

Общий тираж данного «прогрудининского» выпуска газеты КПРФ был отпечатан в Москве в середине января тиражом 390 тысяч экземпляров. В соответствии с законодательством о выборах, перед выходом в свет экземпляр агитационной литературы обязательно должен поступать в ЦИК или избирком региона, в котором предполагается распространение. Кроме того, выходные данные такого издания должны содержать сведения об оплате за счет средств избирательного фонда кандидата. Ни одно из этих требований закона в газете «Правда» не соблюдено.



