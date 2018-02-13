|Общество
|13.02.2018 16:52(Обновлено: 13.02.2018 16:55)
В Волгограде жильцы объекта культурного наследия добиваются досрочного ремонта
И им готовы пойти навстречу. Однако, как выяснилось, проблема – в самих жильцах. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который сегодня присутствовал на встрече жителей дома №26 по ул. Советской и представителей межведомственной комиссии, всего лишь 1% голосов собственников не хватает для того, чтобы собрать необходимое количество подписей и отправить заявку на досрочный капремонт дома, чтобы спасти его от дальнейшего разрушения. Дом, построенный в далеком 1952 году, ни разу с той поры не ремонтировался. В 2017 году, после обращений жильцов, специалисты муниципальной управляющей компании выявили многочисленные разрушения в фасаде, крыше, декоративных конструкциях и признали, что дом нуждается в капитальном ремонте. Однако проведению своевременного ремонта препятствуют несколько проблем. Во-первых, ремонт не может быть проведен без привлечения лицензированной организации, так как данный дом наделен статусом объекта культурного наследия, во-вторых, как отмечает представитель управляющей компании, "заказанный проект по ремонту дома дорогостоящий. В тарифе на содержание ремонта такие мероприятия не заложены". Ну и, наконец, сами собственники, несмотря на то, что удосуживаются выражать свое недовольство, не могут найти время, чтобы набрать необходимое количество голосов. Однако надо сказать, что обеспокоенность жильцов, пожалуй, имеет под собой почву. Так, оказавшийся в коммерческой собственности один из подвалов дома, со слов горожан, наносит существенный ущерб зданию. В нем, по их заявлениям, собственники провели незаконную планировку, хранят пожароопасные материалы (картины, бумаги), к тому же установили дымоход, нарушивший целостность фасада. Несмотря на то, что жильцы медлят со сбором подписей, но продолжают надеяться на досрочный ремонт, уже имеется положительный прецедент с досрочным ремонтом другого дома по ул. Аллея Героев, 2, который тоже является объектом культурного наследия.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Общество
|13.02.2018 18:04
Порядная организация, выполняющая ремонт кровли в двухэтажном доме №10 по улице Тряскина в Краснооктябрьском районе, устраняет последствия февральского ливня, затопившего квартиру пенсионерки Валерии Коноваловой. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница дома, сильный ливень сделал свое "мокрое дело" - на крыше, которую ремонтируют в доме по программе капремонта, не выдержала такого количества осадков защитная пленка, и вся вода потекла в квартиру пенсионерки. Специалисты регионального фонда капремонта и представители подрядной организации, куда обратилась женщина, осмотрели нанесенные жилищу повреждения. О том, кто оплатит ремонт в квартире пенсионерки - в материале ИА "Высота 102".
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|Выборы
|13.02.2018 17:43
«Ростелеком», единственный исполнитель услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах Президента РФ в марте 2018 года, установит по всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования. На данный момент смонтировано более половины систем видеонаблюдения. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP–камеры. Для подключения оборудования к интернету не требуется компьютер или другие внешние устройства передачи данных. Видео с камер передается по защищенным каналам связи «Ростелекома» в центры обработки данных (ЦОД), расположенные в различных...
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|Расследования
|13.02.2018 16:47
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского подразделения УФССП России по Волгоградской области, обвиняемой в получении взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, обвиняемая полностью признала свою вину на стадии расследования уголовного дела. По данным следствия, у пристава-исполнителя в производстве находились исполнительные документы о взыскании с двух индивидуальных предпринимателей в пользу банка солидарной задолженности в сумме свыше 1,8 миллиона рублей. В октябре 2017 года пристав вызвала одного из должников и предложила свои услуги – за 65 тысяч рублей она пообещала не взыскивать и аннулировать исполнительский сбор в размере чуть...
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|Экономика
|13.02.2018 16:30
В 2017 году выпуск литейной продукции Волгоградского алюминиевого завода составил 44,5 тысяч тонн, что на 0,3% больше, чем в 2016 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, при этом значительно расширена номенклатура выпускаемой продукции за счет ввода в действие новой линии резки. Результат производственной деятельности порошкового бизнеса стал выше на 4% по сравнению с прошлым годом и составил 10,1 тысяч тонн. На предприятии отмечают, что в прошлом году была введено в действие новое оборудование – смеситель и размольная установка, что позволило не только расширить продуктовую линейку, но и существенно улучшить качественные характеристики продукции. В 2017 году ВгАЗ на...
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|Экология
|13.02.2018 16:30
Установку современных линий на мусоросортировочном комплексе в поселке Гумрак начали специалисты ООО «ЭкоМастер», которое находится под управлением группы компаний «Чистый город». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», завершается демонтаж устаревшего оборудования. Это первый этап проекта реконструкции полигона. Здесь также планируется разместить мусороперегрузочную станцию. После технического перевооружения мусоросортировочный комплекс сможет обрабатывать до 400 тыс. тонн отходов в год. Это значительно увеличит процент отбора полезных фракций и вовлечет отобранный мусор во вторичный оборот. Мусоросортировочный комплекс будет обслуживать четыре района Волгограда, а также Городищенский район. Напомним, подобный комплекс уже построен в Волжском, в настоящее время такой же объект возводится в Светлоярском...
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|Общество
|13.02.2018 16:02
Бывший подрядчик ремонта Комсомольского путепровода - ООО "Аваль-Строй" - проиграл муниципальному учреждению "Комдорстрой" иск с требованием устранить дефекты на мосту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Арбитражного суда Волгоградской области, компанию "Аваль-Строй" обязали за счет собственных средств в течение месяца со дня вступления решения в законную силу починить путепровод, который, как выяснилось, стал протекать. Согласно материалам дела, течь дали некоторые деформационные швы. В частности отмечается, что деформационные швы, расположенные в районе консолей балок пролетных строений на опорах 1,2,10,16 текут из-за того, что не завершены, а на остальных опорах из-за отсутствия герметичности также имеются протечки воды на ригеля...
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|Аналитика
|13.02.2018 15:24
В январе 2018 года инфляция в Волгоградской области составила 0,3% (как и в среднем по Российской Федерации). Для сравнения: в январе 2017 года этот показатель был выше - 0,9%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедший месяц в одинаковой степени подорожали как продовольственные, так и непродовольственные товары - на 0,4%. Тарифы на услуги повысились в среднем на 0,1%. Индекс потребительских цен в Волгоградской области в январе 2018 года был одним из самых низких среди регионов Южного федерального округа (100,3%). Наибольший индекс цен в ЮФО сложился в Ростовской и Астраханской областях (100,6%), наименьший – в Севастополе (100,0%). ...
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|Общество
|13.02.2018 14:30
В рамках продолжающегося процесса оптимизации муниципальных учреждений в Волжском планируют реорганизовать МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа, МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». О предполагаемом высвобождении работников будет проинформирован центр занятости населения Волжского. Отметим, МБУ «Волгоградгидрострой» располагается в старейшем парке города, территория МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» - в районе площади Ленина – по настоящее время облагораживается и развивается. Теперь у парков Волжского будет один хозяин.
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|Экономика
|13.02.2018 13:09
На юбилейной 25-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» приняли участие компании из 64 стран СНГ, Европы и Азии. В их числе компания «Сады Придонья», которая представила на крупнейшей площадке не только свои соки и детское питание, но и новый продукт Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Продэкспо является одним из самых авторитетных ежегодных событий в сфере продовольствия и напитков, 25 лет устанавливая векторы развития пищевой индустрии многих стран. По мнению экспертов, международная выставка способствует реализации приоритетных проектов, направленных на повышение качества жизни потребителей. ...
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|Общество
|13.02.2018 13:01
Новую экипировку членов УИКов презентовали сегодня в облизбиркоме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», синие сумки, а также голубые шарфики с эмблемой избиркома продемонстрировал журналистам председатель ИКВО Виктор Черячукин, а на «подиум» в таком вот обмундировании вышла член УИК Центрального района Волгограда Екатерина. Всего избирком заказал 4500 комплектов униформы. Из ЦИКа также поступила многотысячная партия нагрудных значков. Именно в такой экипировке члены участковых комиссий уже через два дня, 15 февраля, начнут поквартирные обходы граждан с целью оповещения их о предстоящих выборах президента и раздачи буклетов с соответствующей информацией. Как было...
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|Здравоохранение
|13.02.2018 12:33
В Волгограде стартовали обучающие семинары специалистов, участвующих в медицинском обеспечении мероприятий чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета здравоохранения Волгоградской области, занятия проходят в учебно-методическом центре «Школы медицины катастроф». В рамках семинаров медработники отработают алгоритмы сердечно-легочной реанимации, оказания экстренной медицинской помощи при отдельных состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни, в том числе спортсменам и зрителям. Врачи кардиологи, реаниматологи и анестезиологи будут нести круглосуточные дежурства в медпунктах для спортсменов, для зрителей, а также в составе полевых бригад – медиков, которые первыми придут на помощь игрокам, если они получат травмы Интересно, что в составе «футбольных» медиков...
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|Общество
|13.02.2018 12:09
«Ростелеком» выступит партнером праздничного мероприятия «Масленица» в Волгограде. Массовые гулянья пройдут 18 февраля на территории мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в пойме реки Царица по адресу: Набережная 62-й армии, 1б. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, с 11-00 до 15-00 часов для жителей и гостей города будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют безграничные возможности «Интерактивного ТВ» и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Все желающие смогут спеть свои любимые песни из обширного плейлиста сервиса караоке. Также можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках и акционных предложениях и подключить услуги оператора. Детей...
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|Расследования
|13.02.2018 11:45
Иловлинский районный суд Волгоградской области признал директора ООО «Мостовик» Андрея Баглая виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина,коммерсант разработал песчаный карьер в Краснодонском сельском поселении, при этом был снят плодородный слой почвы на площади 2 га с глубиной разработки 3-4 м. Всего Баглаю удалось вывезти и продать свыше 10 тыс 400 тонн песка. К тому же из-за проезда техники на карьер был снят верхний слой почвы и повреждены зеленые насаждения еще...
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|Общество
|13.02.2018 11:35
Для жителей двух районов Волгоградской области проведут социально-психологический тренинг в рамках проекта «Субъективное благополучие пожилого человека: услышать, понять, помочь», который реализует Волгоградский областной Совет ветеранов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в отделении пенсионного фонда Волгоградской области, который также участвует в проекте, победившем в конкурсе грантов Президента России. Проект направлен на создание благоприятных условий для самореализации пожилых людей, имеющих активную жизненную позицию, настроенных на позитивное отношение к себе и к окружающим. В рамках его реализации региональный Совет ветеранов создает консультационные центры, где волонтеры-добровольцы из числа пенсионеров, обладающие опытом работы в социальной сфере, и психологи будут помогать пожилым гражданам. 15-го и...
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|Общество
|13.02.2018 11:18
Битва стенка на стенку станет кульминацией масленичных гуляний в пойме реки Царица в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», кулачный бой можно будет увидеть на площадке возле интерактивного музея в воскресенье, 18 февраля. Начнется праздник в 11.00. Одна из площадок, в рамках которой и запланирована массовая шуточная драка, проводится казаками. Всего тематических зон в ходе празднования окончания масленицы быдет несколько - комитет по культуре администрации города обещает насыщенную программу. Всех гостей ждут конкурсы, игры, забавы, а также угощения - наваристая каша, душистый чай и ноздреватые блины. Для проведения кулачного боя, как поясняют организаторы, колонны выставляются плечом к плечу по...
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В Волгограде жильцы объекта культурного наследия добиваются досрочного ремонта 12
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