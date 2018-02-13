В Волгограде жильцы объекта культурного наследия добиваются досрочного ремонта





И им готовы пойти навстречу. Однако, как выяснилось, проблема – в самих жильцах. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который сегодня присутствовал на встрече жителей дома №26 по ул. Советской и представителей межведомственной комиссии, всего лишь 1% голосов собственников не хватает для того, чтобы собрать необходимое количество подписей и отправить заявку на досрочный капремонт дома, чтобы спасти его от дальнейшего разрушения. Дом, построенный в далеком 1952 году, ни разу с той поры не ремонтировался. В 2017 году, после обращений жильцов, специалисты муниципальной управляющей компании выявили многочисленные разрушения в фасаде, крыше, декоративных конструкциях и признали, что дом нуждается в капитальном ремонте. Однако проведению своевременного ремонта препятствуют несколько проблем. Во-первых, ремонт не может быть проведен без привлечения лицензированной организации, так как данный дом наделен статусом объекта культурного наследия, во-вторых, как отмечает представитель управляющей компании, "заказанный проект по ремонту дома дорогостоящий. В тарифе на содержание ремонта такие мероприятия не заложены". Ну и, наконец, сами собственники, несмотря на то, что удосуживаются выражать свое недовольство, не могут найти время, чтобы набрать необходимое количество голосов. Однако надо сказать, что обеспокоенность жильцов, пожалуй, имеет под собой почву. Так, оказавшийся в коммерческой собственности один из подвалов дома, со слов горожан, наносит существенный ущерб зданию. В нем, по их заявлениям, собственники провели незаконную планировку, хранят пожароопасные материалы (картины, бумаги), к тому же установили дымоход, нарушивший целостность фасада. Несмотря на то, что жильцы медлят со сбором подписей, но продолжают надеяться на досрочный ремонт, уже имеется положительный прецедент с досрочным ремонтом другого дома по ул. Аллея Героев, 2, который тоже является объектом культурного наследия.



