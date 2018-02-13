Под Волгоградом на мусорном полигоне началась перезагрузка







Установку современных линий на мусоросортировочном комплексе в поселке Гумрак начали специалисты ООО «ЭкоМастер», которое находится под управлением группы компаний «Чистый город». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», завершается демонтаж устаревшего оборудования. Это первый этап проекта реконструкции полигона. Здесь также планируется разместить мусороперегрузочную станцию. После технического перевооружения мусоросортировочный комплекс сможет обрабатывать до 400 тыс. тонн отходов в год. Это значительно увеличит процент отбора полезных фракций и вовлечет отобранный мусор во вторичный оборот. Мусоросортировочный комплекс будет обслуживать четыре района Волгограда, а также Городищенский район.

Напомним, подобный комплекс уже построен в Волжском, в настоящее время такой же объект возводится в Светлоярском районе. Эти объекты обеспечат потребности в обработке отходов жителей Волгоградской области. Подробности - в видеосюжете.



