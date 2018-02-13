Спрос на розничные кредиты ВТБ в Волгоградской области вырос на треть









За 2017 год розничный кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области увеличился до 21 млрд рублей, превысив на 9% результат 2016 года. Эти цифры, как сообщает ИА «Высота 102», озвучила на состоявшейся сегодня пресс-конференции управляющий розничным бизнесом ВТБ в Волгограде Светлана Фёдорова.

В прошлом году розничный бизнес ВТБ продемонстрировал уверенный рост по основным финансовым показателям. Портфель кредитов физлицам вырос более чем на 1,7 млрд рублей. С января по декабрь жителям Волгоградской области выдано более 17 тыс. кредитов на общую сумму свыше 10 млрд рублей. При этом 75% выдач приходится на кредиты наличными, объем – более 5,5 млрд рублей (+28%).

Высокая активность наблюдалась на ипотечном рынке. За 12 месяцев ВТБ выдал 2,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей, это на четверть больше чем в 2016 году. Средняя сумма кредита составила 1,5 млн рублей (+10%). Ипотечный портфель вырос на 15% до 9,6 млрд рублей. «Стартовали новые программы господдержки. В связи с чем мы прогнозируем и в дальнейшем рост ипотечных кредитов», - отметила Светлана Фёдорова.

Самым востребованным продуктом у волгоградцев были автокредиты. Заемщики проявляли к автокредитованию наибольший интерес за счет действующих на тот момент государственных программ. Купить новый автомобиль смогли около 2 тыс. жителей Волгограда и области. Объем выданных займов превысил 1 млрд рублей (+41%), при этом больше половины из них реализовано через госсубсидию. В результате портфель автокредитов увеличился на 17% до 1,43 млрд рублей.

Рефинансирование остается ключевым продуктом по привлечению клиентов сторонних банков. Программа позволяет существенно снизить действующую ставку и уменьшить срок кредитования. За январь-декабрь ВТБ рефинансировал 1,4 тысяч потребительских кредитов на 670 млн рублей.

По словам Светланы Федоровой, клиенты стали более избирательны в выборе финансовых институтов. В частности, для сбережения своих средств население предпочитает надежные банки с госучастием. Благодаря этому размер портфеля привлеченных средств физлиц ВТБ в Волгоградской области на 1 января 2018 г. достиг 16,6 млрд рублей (рост +19%).

Говоря о перспективах, Светлана Фёдорова отметила, что в текущем году предстоит выполнить бизнес-план, который предполагает увеличение привлечённых средств, ипотечных кредитов и продаж зарплатных карт. « В планах - нарастить депозитный портфель в 2 раза, объемы выдач по ипотеке - свыше 50%, объемы по автокредитам - на 34%, кредиты наличными – на 35%», - отметила управляющий розничным бизнесом ВТБ в Волгограде. - Кроме того, продолжатся политика повышения лояльности к клиентам, что особенно актуально ввиду слияния ВТБ24 с ВТБ, и цифровая трансформация банка».















