В Волгоградской области детям-сиротам купят еще более 170 квартир

153,5 миллиона рублей федеральных средств выделено региону в 2018 году на решение жилищной проблемы детей-сирот, еще около 25 миллионов рублей направит областной бюджет в рамках софинансирования. Соответствующее соглашение, подписанное администрацией Волгоградской области и Минобрнауки России, уже вступило в силу, федеральная субсидия поступила в регион. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В течение года за счет поступивших средств федерального бюджета предполагается приобрести 174 благоустроенные однокомнатные квартиры. Всего по итогам 2018 года планируется обеспечить постоянным и временным жильем 580 молодых людей, в том числе 386 человек получат квартиры спецжилфона.

В целом 1170 детей-сирот, проживающих в Волгоградской области, получили благоустроенные однокомнатные квартиры с момента передачи полномочий региону.



