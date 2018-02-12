В Волжском «бабушки на час» напекут тещины блины

Представительницы школы социальной активности Волжского проведут праздник Масленицы для воспитанников городского детского дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, волжские активистки 15 февраля угостят ребят горячим чаем из самовара, а также блинами и разнообразной выпечкой. Вместе с юными волжанами «бабушки» исполнят частушки под гармошку. Во дворе дома установят чучело Масленицы, вокруг которого будут водить хороводы. В заключительный день масленичной недели школа социальной активности даст праздничный концерт в парке «Новый город». Здесь активистки организуют площадку «Тещины блины».

Проект «Бабушка на час» стартовал в январе этого года. Волжанки-активистки обучают девочек азам вязания и шитья. Вместе с девочками они уже шили чехлы для стульев детского дома, вязали шапочки и шарфы для кукол. В ближайших планах школы соцактивности – обучение мальчиков детского дома основам выжигания, плотницкой работы, а также оказание помощи в обучении детей из социально незащищенных категорий.

Праздник проводов зимы пройдет и во дворе детского дома по улице 40 лет Победы, 89. Специальную музыкальную композицию «Ой, блины, мои блинчики!» подготовили вокалистки хора «Серебряные волонтеры».



