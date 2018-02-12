В Волгограде завершена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации по сохранению для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения «Училище Кулибина», известное больше как кинотеатр «Победа». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, экспертиза получила положительное заключение. Вместе с тем был выявлен ряд повреждений как наружных стен здания, так и внутренних, а также колонн, балконов, карнизов. В значительной степени «пострадала» крыша, а локальные протечки атмосферных осадков привели к коррозионным повреждениям стальных несущих конструкций. Но, как говорится в акте обследования, строительные конструкции здания находятся в работоспособном состоянии. Предусматривается также частичная перепланировка административных, служебных и технических помещений существующего здания, однако будут «максимально сохранены архитектурно-планировочные решения и фасады существующего здания, не затрагивающие основные несущие конструкции, а также элементы декора и убранства, подлежащие охране», - говорится в акте. Также планируется заменить сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, пожарного водопровода, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей радиофикации, телефонизации, локальной сети с возможностью подключения к сети интернет, системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и др. Фасад здания будет покрашен водостойкими красками в белый цвет.

Напомним, в здании, построенном в 1895 году, располагалось первое в Царицыне ремесленное училище. После 1917 года оно стало профтехнической школой имени Кулибина, а в 1930-м - Сталинградским судостроительным техникумом. В 1948 году полуразрушенное в дни Сталинградской битвы, оно было восстановлено в традициях классической архитектуры по проекту архитектора Ефима Левитана. Здесь разместился кинотеатр «Победа», который стал первым кинотеатром послевоенного Сталинграда и на протяжении более полувека был главным кинотеатром города с самым большим экраном. В 2006 году он был закрыт, в нем разместились кружки детского творчества МОУ «Городской детско-юношеский центр» на период реконструкции основного здания ГДЮЦ. По решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в здании бывшего кинотеатра решено разместить театр кукол. В нем появятся большой и малый зрительные залы, артистические гримерки, универсальный зал для проведения массовых мероприятий и выставок, комнаты для кружковых занятий и детского творчества, склады для кукол, реквизита, декораций, костюмов, билетные кассы, гардероб, буфет, административные помещения и др.