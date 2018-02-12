



Проиграл войну, но выиграл сражение у энергетиков Волгоградский цирк по итогам последнего судебного разбирательства. Как сообщает ИА «Высота 102», в апелляционной инстанции арбитража ООО «Горэнергосбыт» не удалось увеличить сумму штрафа в отношении «Государственной цирковой компании». Оставлено в силе решение суда первой инстанции о взыскании с казенного предприятия 9,8 млн рублей в пользу сбытовиков. Изначально в иске компании фигурировала сумма 20 млн, которая в процессе спора благодаря стараниям ответчика сжалась почти до 10 млн рублей. Хотя для волгоградского цирка и эта финальная сумма является неподъемной. Она примерно равна тратам зрелищного учреждения на обеспечение работы одной программы, которая длится в среднем полтора месяца. В эту стоимость, как пояснила директор Волгоградского цирка Наталья Селиванова, входят расходы на зарплату сотрудников, питание животных, оплату коммунальных платежей и налогов. То есть вся выручка с продажи билетов в период гастрольной программы должна будет уйти на оплату штрафа энергетикам.

ООО «Горэнергосбыт» в свою очередь является должником МУП «ВМЭС», которое и уличило волгоградский цирк в потреблении неучтенной электроэнергии. Напомним, как ранее сообщало информагентство, энергетики цирка нарушили процедуру замены трансформаторов тока, что и явилось основанием для штрафных санкций. Однако руководство цирка привел в замешательство тот факт, что объем неучтенной электроэнергии рассчитали, исходя из максимальной мощности трансформаторов, а не по фактическим показателям счетчиков. В итоге выставленная изначально цирку сумма задолженности в размере более 20 млн рублей равна объему энергоплатежей учреждения за последние 8 лет.

Несмотря на то, что точка в судебном разбирательстве фактически поставлена, руководство волгоградского цирка выражает надежду на урегулирование ситуации мирным путем. «Диалога с энергетиками пока нет, к сожалению. Но мы надеемся на него на любой стадии. Даже при свершившемся решении суда можно сесть за стол переговоров и обсудить возможность снижения этих сумм. Понятное дело, штраф должен быть, но вменяемый, а не ставящий предприятие под угрозу закрытия», - отметила директора цирка Наталья Селиванова.

Проблема, с которой столкнулся Волгоградский цирк, знакома многим потребителям электроэнергии в регионе, в том числе социально ориентированным. Несовершенство федеральных нормативных актов позволяет электросетевым организациям выставлять своим клиентам гигантские штрафы за просрочку периода поверки приборов учета. Этой опасной ситуацией осеью прошлого года озаботились в Волгоградской областной думе, где под руководством депутата Дмитрия Калашникова была сформирована рабочая группа. В конце января члены этой группы рекомендовали энергетикам установить мораторий на взимание штрафов с бюджетных организаций. «В списке наказанных за неучтенное потребление электроэнергии много муниципальных и государственных организаций. Сумма предъявляемых им претензий – более 100 миллионов рублей, – отмечает председатель комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству облдумы Дмитрий Калашников. – Столь значительные выплаты ложатся на бюджеты и могут повлечь негативные последствия для социальной сферы региона».



