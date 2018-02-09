Семья погибшей на пожаре в Волгограде женщины госпитализирована

Женщина погибла и четыре человека пострадали на пожаре в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Буханцева поступил на пульт дежурного сегодня в 04:23. Прибывшие на место расчеты пожарно-спасательной части №20 при помощи автолестницы сняли с балкона горящей трехкомнатной квартиры троих детей и двоих мужчин. Но, как выяснилось, от огня погибла мать семейства. Четверо спасенных, среди которых трое детей - годовалый мальчик, его 4-летний брат и 15-летняя сестра, а также 57-летний мужчина - госпитализированы с отравлением продуктами горения. Причины пожара сейчас выясняют специалисты.

Из соседних квартир было эвакуировано 47 человек. Все они смогли переждать ликвидацию пожара в автобусе, который быстро пригнали из МУП "ПАТП-7.