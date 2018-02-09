В Волгоградской области учеников отрезало от школы бездорожье





Школа-девятилетка, расположенная в селе Громки Руднянского района Волгоградской области, оказалась недоступной для учеников, проживающих в селах Старый Кондаль и Новый Кондаль. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, школьный автобус, который отсюда возил детей в Громки, исчерпал срок годности. Был найден выход из сложившейся ситуации – детей из этих сел должен был забирать другой школьный автобус, который возит учеников в общеобразовательную школу в селе Лопуховка. Однако из-за бездорожья в населенные пункты Старый Кондаль и Новый Кондаль автобус доехать не может. По словам местных жителей, два школьника из села Новый Кондаль уже не первую неделю не посещают образовательное учреждение. При этом один из них – 9-классник, которому в этом году предстоит сдавать ГИА. В селе Новый Кондаль живут четыре школьника и они вынуждены также пропускать занятия. С жалобой на сложившуюся ситуацию родители учеников обратились в администрацию Руднянского района. Как пояснил ИА «Высота 102» глава района Михаил Битюцкий, к сожалению, школьный автобус - не вездеход, а дорога, ведущая в село Громки, грунтовая и после перепадов температур проехать по ней невозможно. Однако, по словам главы района, уже решен вопрос об обработке дороги противогололедной смесью. В перспективе, заверил Михаил Битюцкий, будет построена дорога с твердым покрытием, соответствующий проект уже готовится в администрации региона.

Но учиться детям нужно уже сегодня, этот факт отрицать сложно. К слову, в Волгоградской области в роли школьных автобусов используются неприспособленные для бездорожья транспортные средства – в основном это «ПАЗы» и «ГАЗели». Но асфальтированные дороги в нашем регионе есть далеко не везде.



