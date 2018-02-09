В Волгограде ищут мужчину, пропавшего по дороге к мосту через Волгу





Жителя Волгограда, без вести пропавшего в конце минувшего года, ищут правоохранители. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 32-летний Анатолий Рябинин, по предварительным данным, пропал 22 декабря. Около 8 часов он вышел из своего дома на улице 7-ой Гвардейской дивизии. Следователям удалось установить часть пути, который прошел мужчина. Он попал в поле зрения камер наружного наблюдения, когда проходил мимо ТРЦ “Европа Сити Молл”. Мужчина направлялся к мосту через Волгу.

Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 200 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза голубые.

Особые приметы: на левой руке в области плеча имеется шрам 3х8 см, на запястье правой руки небольшой шрам после операции, в области паха справа небольшой шрам после операции.

В день исчезновения был одет: в шапку черного цвета, зимнюю куртку «Адидас» черного цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, кроссовки черного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения Рябинина А.А., месте его нахождения или последнем месте пребывания, а также тем, кто 22 декабря 2017 года видел или общался с разыскиваемым, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам (8442)33-86-94, 8-937-567-84-29 (заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Суров Владимир Владимирович).



