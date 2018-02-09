Один из самых молодых доноров костного мозга в России – 22-летний студент из Волгограда спас пациента, который не является ему родственником. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Русфонде, который в настоящее время проводит в Волгограде донорскую акцию. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Как подчеркнули координаторы проектов Русфонда, анонимность и донора, и пациента не раскрывается в течение двух лет после трансплантации. «Я человек не очень эмоциональный, но был рад, что кому-то помог. Я не спрашивал, кто этот человек. Если он когда-нибудь захочет со мной познакомиться, то я не против. Сам проявлять...

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