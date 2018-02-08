|Происшествия
|09.02.2018 10:55
В Волгограде приставы вскрыли мошенничество при взыскании ущерба за ДТП
В щекотливой ситуации оказался законопослушный житель Волгограда, который внезапно стал должником по несуществующему ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, на исполнении у судебного пристава Центрального районного отдела находился исполнительный документ о взыскании с гражданина ущерба за совершение ДТП в размере 47800 рублей. В аварии якобы пострадал автомобиль волгоградца, который и обратился с иском в суд. Однако в процессе работы выяснилось, что должник ненастоящий. Мужчина, в отношении которого было возбуждено исполнительное производство, доказал, что он не мог являться участником рассмотренного на судебном заседании ДТП, якобы зафиксированного им посредством "европротокола". Также выяснилось, что пострадавший указал неверную информацию о втором участнике автоаварии. По данному факту судебным приставом-исполнителем был составлен рапорт об обнаружении признаков состава преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и ст. 327 (использование заведомо подложных документов) УК РФ. По результатам проверки материалов дознавателем ОДУ МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело в отношении взыскателя.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Экономика
|09.02.2018 11:14
В феврале новый автомобиль Volkswagen Tiguan Sportline можно приобрести на специальных условиях * у официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Приставка «спорт» в названии версии отражает основные отличия данной комплектации. Кроссовер Volkswagen Tiguan Sportline сочетает в себе элементы спортивного автомобиля и все атрибуты комфортного внедорожника. Абсолютно новая для волгоградского рынка версия впечатляет своим стильным внешним видом и инновационными решениями. Об особенностях новой модификации немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» - официальном дилере Volkswagen. ...
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|Выборы
|09.02.2018 10:59
Сегодня в Волгоград прибыл известный российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Как сообщает ИА «Высота 102», первым пунктом программы визита в город-герой лидера ЛДПР стало традиционное посещение Мамаева кургана и возложение цветов. После чего он сразу отправился в Волгоградский социально-педагогический университет, в настоящую минуту уже началась его встреча со студентами и общественностью. В его программе - чтение лекции и ответы на вопросы молодежи. Владимир Жириновский также посетит Институт Конфуция ВГСПУ, зоологический музей и снова встретится с молодежью. В Волгоград лидер ЛДПР прилетел из Екатеринбурга, где он также встречался...
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|Общество
|09.02.2018 10:45
40 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 76,3 миллиона рублей поступили в Волгоградскую область для решения квартирного вопроса отдельных категорий граждан, поддержка которых осуществляется из федерального бюджета в 2018 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Сертификаты помогут улучшить жилищные условия 29 вынужденных переселенцев, 4 «северян», 7 «чернобыльцев». ГЖС будут переданы в органы местного самоуправления для вручения гражданам. В текущем году меры поддержки на решение жилищной проблемы предусмотрены еще ряду категорий федеральных льготников. Так, 41 житель региона из числа ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц смогут рассчитывать на соответствующую социальную выплату. Планируется также оказать...
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|Общество
|09.02.2018 10:27
Налоговые органы в Волгоградской области ведут работу по привлечению физических лиц к декларированию доходов, полученных от сдачи в аренду собственного имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, физическим лицам, на которых органами Росреестра представлены сведения о наличии в собственности большого количества объектов недвижимости, налоговыми инспекциями области направлены информационные письма о необходимости представления деклараций по налогу на доходы физических лиц (в случае сдачи имущества в аренду) либо пояснений о фактическом использовании имущества. Для выяснения обстоятельств использования имущества направлены запросы в ТСЖ, ТСН, УК, совместно с органами МВД проводятся осмотры и обследования помещений, допросы свидетелей, организована работа телефонов...
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|Происшествия
|09.02.2018 10:05
Смертельное ДТП произошло в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария случилась накануне напротив дома № 124 по улице Хользунова. По предварительным данным, 82-летняя пенсионерка переходила дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. В это время ее сбил 63-летний водитель "Mitsubishi Lancer". Пожилая женщина была отправлена в больницу, где позже умерла от полученных травм.
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|Общество
|09.02.2018 10:00
Горячая вода из всех кранов течет вторые сутки в доме № 35 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, кипяток даже в бачках унитазов. «Жильцы нашего дома волнуются, за чей счет будет оплачен сей банкет из горячей воды?», - поделились люди своими переживаниями с редакцией информагентства.
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|Общество
|09.02.2018 09:39
Копия Знамени Победы, которая находится в роте почетного караула в Волгограде, отреставрирована и полностью соответствует оригиналу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Южного военного округа. «Серебряная краска, которой были на полотнище нанесены исторические государственные символы – серп, молот и звезда, поблекла в связи с частым использованием на военно-патриотических праздничных и торжественных мероприятиях, к которым по многочисленным заявкам муниципальных организаций привлекается личный состав РПК», - говорится в официальном сообщении. Напомним, на параде в честь 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в Волгограде горожане заметили отсутствие главной символики Советского союза, что вызвало критику организаторов мероприятия со стороны общественности и...
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|Общество
|09.02.2018 08:53
На 30 суток из-за плохой вентиляции приостановлена деятельность кальянной-бара "DoYou", расположенной в центре Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, установлено, что приточно-вытяжная механическая система вентиляции в этом заведении не соответствует требованиям СП "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", что может ухудшать условия проживания, отдыха жильцов данного дома. Кальянная находится в доме №18 на улице Комсомольская. Решение о приостановки деятельности этого курительного бара принял суд. Ранее, напомним, на 60 суток была приостановлена деятельность кальянной "Маракеш", расположенной в подвале жилого дома №6 по улице Советской. Причина - отсутствие...
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|Расследования
|09.02.2018 07:51
К 8 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорен житель Котовского района за разбойное нападение на местный дом культуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина решил "выпотрошить" кассу МАУК "Районный дом культуры", которая находилась в нежилом здании на территории парка культуры и отдыха. Разбойник, вооруженный пневматическим пистолетом и охотничьим ножом, скрывший лицо под маской, ворвался в здание и, угрожая сторожу, потребовал открыть помещение кассы и сейф. Однако деньги, а в тот момент в сейфе находилось более 20,5 тысячи рублей, похитить не смог - сторож оказал сопротивление. Разбойник был вынужден ретироваться. Позже он был...
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|Астрахань
|09.02.2018 05:50
В Астраханской области 2018 год объявлен годом кильки. Её запасы растут, рекомендованный объём на текущий год составляет 75,5 тыс. тонн. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». На 2018 год общие допустимые уловы полупроходных и речных рыб увеличены по сравнению с прошлым годом на 380 тонн и определены в объеме 51,8 тысячи тонн. Сопоставление этой цифры с величиной рекомендованного лова каспийских килек показывает, насколько может потяжелеть астраханский рыбный невод и какой шаг вперёд может сделать рыбная отрасль Астраханской области. В прошлом году кильки было выловлено лишь 2,8 % от рекомендованных к вылову 101,2 тысячи тонн. Всего же, по данным института КаспНИРХа,...
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|Аналитика
|08.02.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: госкорпорация «Ростех» строит планы на будущее и занимается текущим менеджментом Волгоградского тракторного завода. Вам туда: в Волгоградской областной думе определились, куда послать за выплатами родителей первенцев. Поселок в Калачевском районе Волгоградской области погрузился в средневековье: власти оказались беспомощны против скотоводов - варваров. Жилинспекция не видит, строители не признают: волгоградка стала заложницей вечно плачущей квартиры с плесенью. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Экономика
|08.02.2018 18:02
Мировые соглашения на сумму более 72 миллионов рублей заключили в 2017 году с налоговыми органами должники на стадии рассмотрения в суде заявлений о признании их банкротами. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области. По данным налогового ведомства, согласно действующим нормам законодательства о банкротстве, заключить мировую по налоговым долгам можно на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Такое соглашение предусматривает рассрочку погашения задолженности по налогам и сборам в течение года, ежемесячно, пропорционально, равными долями. Погашение задолженности обеспечивается поручительством, залогом имущества, банковской гарантией и иными способами, предусмотренными действующим законодательством. В УФНС по региону отмечают, что...
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|Выборы
|08.02.2018 17:31
В Волгоградской области свыше 500 избирателей заявили, что не придут на «родные» участки для голосования
557 избирателей Волгоградской области уже точно знают, где проведут единый день голосования. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, ровно столько граждан с 31 января посетили МФЦ, территориальные избирательные комиссии и определились с выбором участка для голосования на выборах президента России. По старинке граждане охотнее идут в ТИКи (55%), нежели чем в многофункциональные центры, для подачи заявления о голосовании по новому адресу. Напомним, возможность выбора альтернативного участка для голосования для избирателей открылась 31 января. По 12 марта включительно избиратели имеют право определить любой УИК страны, который они посетят 18 марта. Для этого нужно придти в ТИК, МФЦ...
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|Общество
|08.02.2018 17:07
«Скажите, когда управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» перестанет издеваться над нами?» - с этого вопроса начинается письмо жителей дома №117 по проспекту имени Ленина главе Красноооктябрьского района Ивану Дронову. Копию письма жильцы переслали в редакцию ИА «Высота 102». Суть проблемы в том, что в подъездах пятиэтажки начался ремонт. «Было бы лето - мы бы порадовались и сказали: «Большое спасибо». Но сейчас на дворе, как известно, - зима», говорится в обращении. По словам жильцов, они несколько дней пытались дозвониться в управляющую компанию, чтобы те отложили ремонт до теплых дней, однако было бесполезно: телефон или все время...
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|Происшествия
|08.02.2018 16:58
В уклонении от уплаты налогов в крупном размере в Волгограде подозревается семейная пара - президент и учредитель детского благотворительного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, им инкриминируется неуплата более 13,5 миллиона рублей налога на добавленную стоимость. По материалам следствия, с 2013 по 2015 годы благотворительный фонд оказывал услуги по проведению тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России и за рубежом. В указанный период времени ими было организовано 35 подобных мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако, как установили следователи, под видом благотворительности скрывалась что ни на есть...
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9 февраля 11:14
9 февраля 10:55
В Волгограде приставы вскрыли мошенничество при взыскании ущерба за ДТП
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